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    Польша – первая европейская команда, потерявшая шансы на выход в плей-офф ЧМ

    В минувшее воскресенье состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Польши и Колумбии. Игра завершилась со счетом 0:3.

    Поляки стали первой командой, представляющей зону УЕФА, которая лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф турнира. У Польши после двух туров ноль очков, у Колумбии – 3, у Сенегала и Японии – по 4.

    Всего на турнире представлено 14 команд из УЕФА. Участниками плей-офф ранее стали сборные России, Франции, Хорватии, Англии и Бельгии. Продолжают борьбу команды Испании, Португалии, Дании, Исландии, Швейцарии, Сербии, Швеции и Германии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2018 06:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1819

      gor77 25 июня 2018, 12:34

      Справедливости ради, из всех европейских команд, польская сборная оказалась не готовой к турниру. Очень странно.
      Последний, 3-ий тур, всё расставит по своим местам.
      Всем удачи!!!

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      Рейтинг: +127

      СиБЕЕРяк 25 июня 2018, 07:59

      То, что пшеки вылетели, не может не радовать. И не беда, что они с Европы. Теперь Англия в стыках поскорее бы отсеялась! Остальным удачи... Нашим в первую очередь.

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