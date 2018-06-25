Польша – первая европейская команда, потерявшая шансы на выход в плей-офф ЧМ

В минувшее воскресенье состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Польши и Колумбии. Игра завершилась со счетом 0:3.

Поляки стали первой командой, представляющей зону УЕФА, которая лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф турнира. У Польши после двух туров ноль очков, у Колумбии – 3, у Сенегала и Японии – по 4.

Всего на турнире представлено 14 команд из УЕФА. Участниками плей-офф ранее стали сборные России, Франции, Хорватии, Англии и Бельгии. Продолжают борьбу команды Испании, Португалии, Дании, Исландии, Швейцарии, Сербии, Швеции и Германии.