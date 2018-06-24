Англичане впервые забили пять голов в матче международного турнира

Игроки сборных Англии и Панамы ушли на перерыв матча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2018 при счете 5:0.

Голами в составе «трех львов» отметились Джон Стоунс, Гарри Кейн (каждый – по два) и Джесси Лингард.

Англичане забили пять голов в ворота соперника впервые в истории участия на чемпионатах мира и Европы. Текущее первенство мира 15-е для сборной. Англия участвовала на девяти Евро.

Видеозаписи голов доступны в онлайне «Бомбардира». Мы также ведем текстовую онлайн-трансляцию матча в Нижнем Новгороде.