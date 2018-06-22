Лев: «Мы допустили ошибки в матче против Мексики, но проанализировали их»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал интервью перед завтрашним матчем с командой Швеции.

«Наше главное оружие – наша энергетика. Против Мексики (0:1) мы выглядели совсем другой командой, были уже не такими самоуверенными, как прежде. Чемпионат мира показал, что не все фавориты тут находятся на самом высоком уровне, но настрой и сила – необходимые компоненты успеха.

Физически моя команда в форме. Во втором тайме матча с мексиканцами у меня не было ощущения, что мы уступаем в физике.

Конечно, было больно проиграть Мексике. Мы допустили ошибки, но проанализировали их. Думаю, на поле реакция нашей команды на то поражение будет правильной.

Мы, конечно, здесь сталкиваемся с командами, которые хотят нас победить, ведь сборная Германии – действующий чемпион. Если бы было легко выиграть чемпионат мира два раза подряд, это бы много раз случалось.

Логично, что нам сейчас нелегко. Но мы продемонстрируем свою реакцию, покажем, что можем, а потом посмотрим, как будет развиваться ситуация. Самое главное – завтрашний день», – сказал немец.

Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.