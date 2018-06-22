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    Лев: «Мы допустили ошибки в матче против Мексики, но проанализировали их»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал интервью перед завтрашним матчем с командой Швеции.

    «Наше главное оружие – наша энергетика. Против Мексики (0:1) мы выглядели совсем другой командой, были уже не такими самоуверенными, как прежде. Чемпионат мира показал, что не все фавориты тут находятся на самом высоком уровне, но настрой и сила – необходимые компоненты успеха.

    Физически моя команда в форме. Во втором тайме матча с мексиканцами у меня не было ощущения, что мы уступаем в физике.

    Конечно, было больно проиграть Мексике. Мы допустили ошибки, но проанализировали их. Думаю, на поле реакция нашей команды на то поражение будет правильной.

    Мы, конечно, здесь сталкиваемся с командами, которые хотят нас победить, ведь сборная Германии – действующий чемпион. Если бы было легко выиграть чемпионат мира два раза подряд, это бы много раз случалось.

    Логично, что нам сейчас нелегко. Но мы продемонстрируем свою реакцию, покажем, что можем, а потом посмотрим, как будет развиваться ситуация. Самое главное – завтрашний день», – сказал немец.

    Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    22.06.2018 18:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 22 июня 2018, 21:57

      посмотрим что из этого получится

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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 22 июня 2018, 19:50

      Шведы будут играть так же как с Италией в стыках, немцам будет архисложно...

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