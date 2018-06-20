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    ЧМ-2018. Испания обыграла Иран. Гол иранцев отменили после видеоповтора

    Сборная Испании обыграла Иран в матче 2-го тура группового тура ЧМ со счетом 1:0.

    На 61-й минуте главный арбитр встречи Андрес Кунья после просмотра видеоповтора отменил гол заищитника иранцев Садиа Эзатолахи.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа В. 2-й тур

    Иран – Испания – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Коста, 54.

    Иран: Беиранванд, Резаян, Хаджи Сафи (Мохамади, 69), Пуралиганджи, Хоссеини, Эзатолахи, Эбраими, Тареми, Амири (Годдос, 86), Ансарифард (Джаханбахш, 74), Азмун.

    Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста (Коке, 71), Иско, Сильва, Васкес (Асенсио, 79), Коста (Родриго, 89).

    Предупреждение: Амири, 79; Эбрахими, 90+2 – нет.

    Календарь ЧМ-2018

    Турнирная таблица ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 22:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 09:53

      не без сложностей и трудностей удалось обыграть иранцев, пока дотурнирные фавориты не могут уверенно разобраться с командами ниже рангом которые выходят на игру с большим желанием)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 09:29

      Тяжело входит в ЧМ сборная Испании, победа над Ираном далась им не легко.

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 21 июня 2018, 05:52

      Испания даже в таком матче умудрилась взять своё.Класс и мастерство никуда не денешь...Иран уступая в мастеровитости пиренейцам неплохо отбивался и имел все шансы взять хотя бы одно очко.Жаль что не получилось.Удачи им в матче с португальцами.Те не выглядят непроходимыми.Если персы должным образом настроятся ,то их выигрыш не станет сенсацией...

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 21 июня 2018, 01:35

      Если бы Роналду приболел какой-нибудь хренью, типа поноса от белорусских крабов, то утро России не казалось бы таким унылым... Ха!

      1
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      Рейтинг: +261

      salexeich 21 июня 2018, 00:26

      Чисто теоретически, если Иран выиграет у Португалии, Россия у Уругвая, в 1/8 Россия побеждает Иран, в 1/4 финала победитель матча Россия - Испания, боюсь загадывать, станет потом чемпионом мира.

      0
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 21 июня 2018, 00:02

      Это плохо что не засчитали

      1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 20 июня 2018, 23:54

      П О З О Р Т А К О Й И С П А Н И И ! ! !

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 20 июня 2018, 23:15

      Иран на удивление хорош, жаль что не вытянули ничью.Теперь шансов попасть на Россию практически никаких...

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 июня 2018, 23:14

      Одни могли и не выиграть, а другие могли и не проиграть!..

      5
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 20 июня 2018, 23:08

      испанцы конечно хорошо держат мяч, но с ударами по воротам очень слабо, выручил фартовый рикошет...

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