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  • ЧМ-2018. Испания обыграла Иран. Гол иранцев отменили после видеоповтора

ЧМ-2018. Испания обыграла Иран. Гол иранцев отменили после видеоповтора

20 июня 2018, 22:53
14

Сборная Испании обыграла Иран в матче 2-го тура группового тура ЧМ со счетом 1:0.

На 61-й минуте главный арбитр встречи Андрес Кунья после просмотра видеоповтора отменил гол заищитника иранцев Садиа Эзатолахи.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа В. 2-й тур

Иран – Испания – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Коста, 54.

Иран: Беиранванд, Резаян, Хаджи Сафи (Мохамади, 69), Пуралиганджи, Хоссеини, Эзатолахи, Эбраими, Тареми, Амири (Годдос, 86), Ансарифард (Джаханбахш, 74), Азмун.

Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста (Коке, 71), Иско, Сильва, Васкес (Асенсио, 79), Коста (Родриго, 89).

Предупреждение: Амири, 79; Эбрахими, 90+2 – нет.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Иран Испания
Комментарии (14)
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mutabor0992
1529524931
Испанцы с Португалами поярче смотрелись...Диего Коста все-таки Супер-Форвард!К тому же фартовый.
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VVM1964
1529524962
Сюрприза не произошло , но у Ирана еще не все потеряно - надо обыгрывать Португалию и я уверен , что в этом матче будет заруба .
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h3LL1k
1529525076
Унылый день , ожидал большее обилие голов сегодня , буду болеть за Хорватию завтра)
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BAIv
1529525286
испанцы конечно хорошо держат мяч, но с ударами по воротам очень слабо, выручил фартовый рикошет...
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insider_retro
1529525665
Одни могли и не выиграть, а другие могли и не проиграть!..
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Chaborz.1990
1529528525
Это плохо что не засчитали
Ответить
Par Mezan
1529534158
Если бы Роналду приболел какой-нибудь хренью, типа поноса от белорусских крабов, то утро России не казалось бы таким унылым... Ха!
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Krossmen73
1529549533
Испания даже в таком матче умудрилась взять своё.Класс и мастерство никуда не денешь...Иран уступая в мастеровитости пиренейцам неплохо отбивался и имел все шансы взять хотя бы одно очко.Жаль что не получилось.Удачи им в матче с португальцами.Те не выглядят непроходимыми.Если персы должным образом настроятся ,то их выигрыш не станет сенсацией...
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zigbert
1529562567
Тяжело входит в ЧМ сборная Испании, победа над Ираном далась им не легко.
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OfaZavr
1529563991
не без сложностей и трудностей удалось обыграть иранцев, пока дотурнирные фавориты не могут уверенно разобраться с командами ниже рангом которые выходят на игру с большим желанием)
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