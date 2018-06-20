ЧМ-2018. Испания обыграла Иран. Гол иранцев отменили после видеоповтора

Сборная Испании обыграла Иран в матче 2-го тура группового тура ЧМ со счетом 1:0.
На 61-й минуте главный арбитр встречи Андрес Кунья после просмотра видеоповтора отменил гол заищитника иранцев Садиа Эзатолахи.
ЧМ-2018. Групповой этап. Группа В. 2-й тур
Голы: 0:1 – Коста, 54.
Иран: Беиранванд, Резаян, Хаджи Сафи (Мохамади, 69), Пуралиганджи, Хоссеини, Эзатолахи, Эбраими, Тареми, Амири (Годдос, 86), Ансарифард (Джаханбахш, 74), Азмун.
Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста (Коке, 71), Иско, Сильва, Васкес (Асенсио, 79), Коста (Родриго, 89).
Предупреждение: Амири, 79; Эбрахими, 90+2 – нет.
Источник: Бомбардир.ру