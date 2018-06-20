Амрабат: «Судья матча Португалия – Марокко просил у Роналду футболку»

Нападающий сборной Марокко Нордин Амрабат после матча второго тура группового раунда ЧМ-2018 с Португалией (0:1) рассказал, что главный арбитр встречи просил футболку у форварда португальцев Криштиану Роналду.

Поединок обслуживал судья из США Марк Гейгер.

«Не знаю, к чему привык арбитр, но он был очень впечатлен игрой Роналду. В первом тайме я слышал от Пепе, что судья попросил у Криштиану футболку. Но это же чемпионат мира, а не цирк какой-то», – цитирует Амрабата Givemesport.