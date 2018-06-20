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    Амрабат: «Судья матча Португалия – Марокко просил у Роналду футболку»

    Нападающий сборной Марокко Нордин Амрабат после матча второго тура группового раунда ЧМ-2018 с Португалией (0:1) рассказал, что главный арбитр встречи просил футболку у форварда португальцев Криштиану Роналду.

    Поединок обслуживал судья из США Марк Гейгер.

    «Не знаю, к чему привык арбитр, но он был очень впечатлен игрой Роналду. В первом тайме я слышал от Пепе, что судья попросил у Криштиану футболку. Но это же чемпионат мира, а не цирк какой-то», – цитирует Амрабата Givemesport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 20:27
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 09:34

      такой поступок со стороны судьи выглядит как-то странно, теперь у многих будет повод домыслить и напридумывать)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июня 2018, 07:36

      А еще один миллион евро и виллу в придачу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 20 июня 2018, 23:58

      ХD

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 июня 2018, 23:11

      Керовенько судил пиндос.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 июня 2018, 22:33

      Не понимаю, зачем всем нужна майка, пропахшая потом . . . Если майку не стирать, то вонять будет весь дом. А если постирать, то чем она будет отличаться от той, что купили в магазине???

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Аристократ Олжик 20 июня 2018, 23:16

      Ну это же фетишисты!!!! Они нюхают и это самое делают.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Отчаянный Пердун 21 июня 2018, 00:30

      точно, один из них мне даже минус поставил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 22:08

      Такое увидишь не часто.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 20 июня 2018, 22:06

      ахахах)прикольно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 июня 2018, 21:54

      продать хотел за мильон

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 20 июня 2018, 21:09

      хорошо, что не перед матчем))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 20:57

      а что в магазине не продают ? )))

      2
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