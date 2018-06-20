Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо поделился мнением о травме форварда команды Неймара.

«Он почувствовал боль из-за того количества фолов, которые совершили на нем в матче со Швейцарией.

У нас в команде много хороших игроков, и у каждого есть свои обязанности. Если все делают свою работу, команда прибавляет и играет хорошо. Один игрок может быть главным в этом матче, другой – в следующем. Но самое важное – это команда.

Неймар – один из лучших игроков мира. Огромный плюс, что он находится в нашей команде, – сказал Коутиньо.

Неймар покинул тренировку сборной Бразилии спустя пять минут после ее начала. У форварда боли в ноге