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    Коутиньо: «Травма Неймара? В одном матче главным может быть этот игрок, в следующем – другой»

    Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо поделился мнением о травме форварда команды Неймара.

    «Он почувствовал боль из-за того количества фолов, которые совершили на нем в матче со Швейцарией.

    У нас в команде много хороших игроков, и у каждого есть свои обязанности. Если все делают свою работу, команда прибавляет и играет хорошо. Один игрок может быть главным в этом матче, другой – в следующем. Но самое важное – это команда.

    Неймар – один из лучших игроков мира. Огромный плюс, что он находится в нашей команде, – сказал Коутиньо.

    Неймар покинул тренировку сборной Бразилии спустя пять минут после ее начала. У форварда боли в ноге

    Источник: Skysports

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    20.06.2018 01:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +53

      Aseke_84 20 июня 2018, 08:59

      Бразилия еще покажет себя. Состав звездный.Удачи!

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      Рейтинг: +23

      rus333 20 июня 2018, 07:51

      все по делу, в Бразилии каждый игрок звезда по сути..

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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 06:05

      Главное до финала все не травмируйтесь )))

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