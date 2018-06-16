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    В Германии неизвестные атаковали автомобиль Гюндогана

    Издание Bild сообщило о нападении на автомобиль полузащитника сборной Германии Илкая Гюндогана.

    Имена нарушителей и мотивы поступка на данный момент неизвестны.

    В мае Гюндоган и хавбек Месут Озил встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Футболисты вручили политику игровые футболки «Манчестер Сити» и «Арсенала» соответственно.

    Гюндоган на своей майке написал: «Моему достойному президенту с огромным уважением».

    Поступок этнических турков был раскритикован немецким правительством. Глава федерации футбола Германии посоветовал им сконцентрироваться на спорте.

    Источник: Twitter

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    16.06.2018 09:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 17 июня 2018, 20:27

      Спортом нужно заниматься а не политикой! )

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