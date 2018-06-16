В Германии неизвестные атаковали автомобиль Гюндогана

Издание Bild сообщило о нападении на автомобиль полузащитника сборной Германии Илкая Гюндогана.

Имена нарушителей и мотивы поступка на данный момент неизвестны.

В мае Гюндоган и хавбек Месут Озил встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Футболисты вручили политику игровые футболки «Манчестер Сити» и «Арсенала» соответственно.

Гюндоган на своей майке написал: «Моему достойному президенту с огромным уважением».

Поступок этнических турков был раскритикован немецким правительством. Глава федерации футбола Германии посоветовал им сконцентрироваться на спорте.