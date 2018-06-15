Сампаоли: «Думаю, Исландию мы обыграем»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поговорил о матче первого тура группы D чемпионата мира-2018 против исландцев. Специалист полагает, что три очка достанутся его команде.

«Завтра мы покажем очень хорошую игру. Думаю, мы победим. Я уже объявил состав заранее не потому, что недооцениваю соперника, а поскольку мы со среды знали, как хотим играть и наигрывали этот состав.

Мы знаем, что исландцев очень трудно обыграть, и они очень хорошо играют на контратаках», – сказал южноамериканец.

Матч состоится завтра, 16 июня, и начнется в 16:00 по Москве.