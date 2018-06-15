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    Сампаоли: «Думаю, Исландию мы обыграем»

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поговорил о матче первого тура группы D чемпионата мира-2018 против исландцев. Специалист полагает, что три очка достанутся его команде.

    «Завтра мы покажем очень хорошую игру. Думаю, мы победим. Я уже объявил состав заранее не потому, что недооцениваю соперника, а поскольку мы со среды знали, как хотим играть и наигрывали этот состав.

    Мы знаем, что исландцев очень трудно обыграть, и они очень хорошо играют на контратаках», – сказал южноамериканец.

    Матч состоится завтра, 16 июня, и начнется в 16:00 по Москве.

    Источник: ТАСС

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    15.06.2018 22:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 июня 2018, 11:33

      Посмотрим на очень хорошую игру с удовольствием)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 июня 2018, 23:34

      Индюк думал...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > prezent2017 16 июня 2018, 11:32

      да в исландский суп попал))

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 15 июня 2018, 23:17

      Удачи Аргентине и Лео .

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