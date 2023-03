Гризманн останется в «Атлетико». Игроком интересовалась «Барселона»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн принял решение остаться в мадирдском клубе.

«Мои болельщики, моя команда, мой дом», – написал Гризманн в своем твиттере.

На видео Гризманн идет к домашнему стадиону «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Барселону».

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti



Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR



My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb