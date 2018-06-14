Купер: «Салах сыграет с Уругваем»

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер рассказал об участии своего форварда Мохамеда Салаха в матче первого тура группы А чемпионата мира-2018. Игрок должен выйти на поле против уругвайцев.

«Салах чувствует себя очень хорошо, быстро восстановился. Мы обратили на него большое внимание, и надо посмотреть, как пройдет тренировка сегодня.

Могу заверить вас почти на 100%, что он будет играть завтра с нами, если, конечно, не будет каких-то непредвиденных обстоятельств», – сказал аргентинец.

Матч в Екатеринбурге состоится 15 июня.