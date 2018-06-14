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    Купер: «Салах сыграет с Уругваем»

    Главный тренер сборной Египта Эктор Купер рассказал об участии своего форварда Мохамеда Салаха в матче первого тура группы А чемпионата мира-2018. Игрок должен выйти на поле против уругвайцев.

    «Салах чувствует себя очень хорошо, быстро восстановился. Мы обратили на него большое внимание, и надо посмотреть, как пройдет тренировка сегодня.

    Могу заверить вас почти на 100%, что он будет играть завтра с нами, если, конечно, не будет каких-то непредвиденных обстоятельств», – сказал аргентинец.

    Матч в Екатеринбурге состоится 15 июня.

    Источник: Р-Спорт

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    14.06.2018 15:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 20:52

      ну все, значит наши точно его не избегут. но с другой стороны рад что увидим на одного сильного игрока больше на ЧМ)

      1
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 14 июня 2018, 20:32

      А может поберегли бы парня, а? )

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 июня 2018, 17:32

      Во время матча есть подозрение что Суарес укусит за больное плечо Салаха и тот не сможет играть против сб. России..)))) Делаем ставки , господа! Укусит Суарес кого-нибудь на этом ЧМ или нет? )))

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 16:03

      Хорошая весть особенно для Египта.

      5
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 июня 2018, 15:50

      Ну и хорошо, всегда хочется видеть лучших игроков на ЧМ .

      5
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