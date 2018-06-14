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Купер: «Салах сыграет с Уругваем»

14 июня 2018, 15:43
5

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер рассказал об участии своего форварда Мохамеда Салаха в матче первого тура группы А чемпионата мира-2018. Игрок должен выйти на поле против уругвайцев.

«Салах чувствует себя очень хорошо, быстро восстановился. Мы обратили на него большое внимание, и надо посмотреть, как пройдет тренировка сегодня.

Могу заверить вас почти на 100%, что он будет играть завтра с нами, если, конечно, не будет каких-то непредвиденных обстоятельств», – сказал аргентинец.

Матч в Екатеринбурге состоится 15 июня.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Египет Ливерпуль Уругвай Салах Мохамед
Комментарии (5)
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hevbn 28
1528980610
Ну и хорошо, всегда хочется видеть лучших игроков на ЧМ .
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zigbert
1528981439
Хорошая весть особенно для Египта.
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Superviser77
1528986765
Во время матча есть подозрение что Суарес укусит за больное плечо Салаха и тот не сможет играть против сб. России..)))) Делаем ставки , господа! Укусит Суарес кого-нибудь на этом ЧМ или нет? )))
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oyabun
1528997521
А может поберегли бы парня, а? )
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OfaZavr
1528998755
ну все, значит наши точно его не избегут. но с другой стороны рад что увидим на одного сильного игрока больше на ЧМ)
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