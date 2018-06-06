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    «Спартак» планирует оспорить запрет на продажу билетов на два гостевых матча еврокубков

    Руководство «Спартака» готово рассмотреть возможность подачи апелляции на решение УЕФА о запрете клубу в продаже билетов на два ближайших выездных матча в еврокубках и еще на один – условно.

    Так красно-белые были наказаны за поведение болельщиков в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы-2018 против «Атлетика», который закончился со счетом 2:1.

    «Сегодня клубом была получена резолютивная часть решения, и незамедлительно запрошено его обоснование в соответствии с Дисциплинарным регламентом УЕФА. После получения обоснованного решения будет рассмотрен вопрос об апелляции.

    ФК «Спартак-Москва» убедительно просит соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования на стадионе, а также за его пределами», – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.06.2018 09:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 19:28

      Любое несправедливое решение не может понравится любой команде и требует разбирательства.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 6 июня 2018, 16:25

      Мы были виновны в других делах, но в данном случае увольте. Надо отбиваться от несправедливых наказаний!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 13:15

      правильно, несправедливое решение нужно оспорить, лишь бы толк в итоге был.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июня 2018, 12:06

      Вот и правильно, нужно поставить УЕФА на место и не заниматься
      односторонними нападками на российские клубы. РФС должен уже
      проснуться и помогать нашим клубам отстаивать их позиции.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3843

      BP 6 июня 2018, 10:47

      просто обязаны, потому что я верю своим хорошим знакомым, которые были на матче в Бильбао и подтверждают, что нарушения были со стороны басков, а не россиян.

      6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 июня 2018, 10:10

      Если результативная часть УЕФА останется в силе, то больше верить этой организации смысла нет.Такой же кооператив рога и копыта как наш КДК.

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