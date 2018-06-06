«Спартак» планирует оспорить запрет на продажу билетов на два гостевых матча еврокубков

Руководство «Спартака» готово рассмотреть возможность подачи апелляции на решение УЕФА о запрете клубу в продаже билетов на два ближайших выездных матча в еврокубках и еще на один – условно.

Так красно-белые были наказаны за поведение болельщиков в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы-2018 против «Атлетика», который закончился со счетом 2:1.

«Сегодня клубом была получена резолютивная часть решения, и незамедлительно запрошено его обоснование в соответствии с Дисциплинарным регламентом УЕФА. После получения обоснованного решения будет рассмотрен вопрос об апелляции.

ФК «Спартак-Москва» убедительно просит соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования на стадионе, а также за его пределами», – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.