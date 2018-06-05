Президент IIHF Фазель посетит матч открытия и финал ЧМ-2018

Президент Международной федерации хоккея (IIFH) Рене Фазель пообещал посетить матч открытия чемпионата мира-2018, а также финал.

«Я буду на открытии чемпионата и, возможно, на финале. Ох, насчет финала посмотрим. Если будет возможность, поеду и на него. Я сейчас очень занят и еще не знаю, сколько у меня будет свободного времени в июле.

Я очень люблю футбол, но его ведь и по телевизору можно посмотреть. И это хорошо», – рассказал Фазель.

В матче открытия, который пройдет 14 июня, встретятся команды России и Саудовской Аравии.