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    Президент IIHF Фазель посетит матч открытия и финал ЧМ-2018

    Президент Международной федерации хоккея (IIFH) Рене Фазель пообещал посетить матч открытия чемпионата мира-2018, а также финал.

    «Я буду на открытии чемпионата и, возможно, на финале. Ох, насчет финала посмотрим. Если будет возможность, поеду и на него. Я сейчас очень занят и еще не знаю, сколько у меня будет свободного времени в июле.

    Я очень люблю футбол, но его ведь и по телевизору можно посмотреть. И это хорошо», – рассказал Фазель.

    В матче открытия, который пройдет 14 июня, встретятся команды России и Саудовской Аравии.

    Источник: Известия

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    05.06.2018 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 июня 2018, 09:17

      Эта коррумпированная лиса появляется там, где пахнет хорошим "гешефтом"

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