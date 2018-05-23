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    Роналду: «Неймар? Все говорят, что придет этот игрок, придет тот игрок. А в итоге не приходит никто»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о возможном трансфере форварда «ПСЖ» Неймара в мадридский клуб.

    «Неймар? Я не знаю – не контролирую эти вещи. Я в «Реале» восемь лет. За это время говорили о 50 игроках, которые должны перейти в клуб. Все говорят, что придет этот, придет тот, а в итоге не приходит никто из них.

    И когда выходишь в финал, там играют одни и те же игроки. Если выигрываешь что-то, то это делают одни и те же игроки», – сказал Роналду.

    Goal: Неймар хочет перейти в «Реал»

    Источник: Marca

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    23.05.2018 15:49
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