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    Черчесов: «Игнашевич? Мы смотрим не на возраст, а на состояние»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возвращение в национальную команду защитника ЦСКА Сергея Игнашевича.

    Ранее 38-летний футболист заявил, что чувствует себя новичком в сборной.

    «Новичок… Это знакомое слово. Только слышим мы его в другом аспекте в последнее время. Сергей чувствует себя хорошо, мы его приняли. Его состояние хорошее, завтра проверим повторно. Это он к слову сказал, наверное, про новичка.

    Как Игнашевич будет работать? Мы смотрим не на возраст, а на состояние. От возраста нагрузки не зависят. В нашем штабе есть люди из ЦСКА, все должно быть нормально», – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.05.2018 01:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 мая 2018, 08:30

      Хорош гусь.Петушина клюнул,позвал списанного ветерана.Повезло австрийско подданному,что не Денисов на этой позиции играет,а то было бы интересно посмотреть на концерт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 мая 2018, 08:37

      Если бы смотрел на состояние - в сборной бы был Денисов

      2
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    • ...
      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 19 мая 2018, 03:32

      а аршавину десятку накинул за возраст))))))))))))

      3
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