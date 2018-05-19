Черчесов: «Игнашевич? Мы смотрим не на возраст, а на состояние»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возвращение в национальную команду защитника ЦСКА Сергея Игнашевича.

Ранее 38-летний футболист заявил, что чувствует себя новичком в сборной.

«Новичок… Это знакомое слово. Только слышим мы его в другом аспекте в последнее время. Сергей чувствует себя хорошо, мы его приняли. Его состояние хорошее, завтра проверим повторно. Это он к слову сказал, наверное, про новичка.

Как Игнашевич будет работать? Мы смотрим не на возраст, а на состояние. От возраста нагрузки не зависят. В нашем штабе есть люди из ЦСКА, все должно быть нормально», – сказал Черчесов.