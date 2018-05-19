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  • Черчесов: «Игнашевич? Мы смотрим не на возраст, а на состояние»

Черчесов: «Игнашевич? Мы смотрим не на возраст, а на состояние»

19 мая 2018, 01:40
3

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возвращение в национальную команду защитника ЦСКА Сергея Игнашевича.

Ранее 38-летний футболист заявил, что чувствует себя новичком в сборной.

«Новичок… Это знакомое слово. Только слышим мы его в другом аспекте в последнее время. Сергей чувствует себя хорошо, мы его приняли. Его состояние хорошее, завтра проверим повторно. Это он к слову сказал, наверное, про новичка.

Как Игнашевич будет работать? Мы смотрим не на возраст, а на состояние. От возраста нагрузки не зависят. В нашем штабе есть люди из ЦСКА, все должно быть нормально», – сказал Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира ЦСКА Россия Игнашевич Сергей Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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sEleCt 85
1526689938
а аршавину десятку накинул за возраст))))))))))))
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Бухбух
1526708255
Если бы смотрел на состояние - в сборной бы был Денисов
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yorgenbarenz
1526794210
Хорош гусь.Петушина клюнул,позвал списанного ветерана.Повезло австрийско подданному,что не Денисов на этой позиции играет,а то было бы интересно посмотреть на концерт.
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