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    Игнашевич: «Над предложением Черчесова долго не думал. Для меня большая честь выступать за сборную»

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал, как состоялось его возвращение в национальную команду.

    Напомним, 38-летний футболист заявил о приостановлении своих выступления за сборную после Евро-2016, однако 14 мая по просьбе главного тренера Станислава Черчесова присоединился к команде для подготовки к домашнему чемпионату мира.

    – С возвращением в родные стены. Какие первые ощущения?

    – Спасибо. Мы здесь не собирались, в Новогорске. Мы обычно по отелям в центре или на окраине Москвы. Есть ощущение, что я, с одной стороны, новичок в сборной, но, с другой стороны, все лица знакомые.

    – Столько было улыбок, когда вы приехали. Скажите, как Станислав Саламович вас уговорил? Он сказал, что все было быстро.

    – Да, он позвонил, мы встретились. Я дал свое согласие. На самом деле, короткий был разговор. У Черчесова было время убедиться в моем уровне в последнее время, поэтому, если он считает, что я нужен сборной, то я готов приложить максимум усилий, чтобы помочь команде. В какой роли он меня видит, сколько времени будет доверять – для меня неважно.

    – Сами много думали?

    – Нет, не думал даже. Сборная всегда занимает очень много места в жизни и карьере каждого футболиста, поэтому для меня большая честь здесь находиться. Я все-таки не двадцатилетний парень, поэтому сердце не так сильно бьется, как у Саши Головина, например. Очень помогает, что знакомые лица и персонал, и ребята, с которыми я много лет поиграл в сборной.

    – Что для вас домашний чемпионат мира?

    – Пока еще не знаю. Я знаю, что чемпионат мира и чемпионат Европы – это большой праздник для всех: и для болельщиков, конечно, и для футболистов. Поэтому я нахожусь в предвкушении.

    – Праздник или ответственность больше?

    – Каждый матч за сборную – это ответственность, даже товарищеский. Но чемпионат мира – крупный турнир, все-таки это больше праздник, я в этом убедился на своем опыте.

    Источник: РФС

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    18.05.2018 18:36
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 16:16

      Не каждому ветерану приходит такая удача.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3843

      BP 19 мая 2018, 09:50

      Других футболистов у нас нет, так что хорошо, что тот кто в строю, готов играть за сборную.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 мая 2018, 20:35

      И как это у Черчесова получилось уговорить Игнашевича, если, судя по рассказам Денисова, главный тренер сборной России очень конфликтный человек?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 мая 2018, 20:27

      Зачем тебе это в конце карьеры ????(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 18 мая 2018, 19:54

      Шило на мыло. К сожалению. Без обид армейцы, просто так оно и есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 18 мая 2018, 19:29

      Тащи Серёга!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 мая 2018, 19:22

      К сожалению, новость не радостная для нашего футбола. При всем уважении к прошлому Игнашевича, сейчас, да уже давно, начиная с 2012 года он ненадежен и медлителен. Совсем у нас плохо с защитниками, поскольку и не видно замены.

      4
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      Рейтинг: +1289

      каа 18 мая 2018, 18:54

      Лучший центральный защитник в истории России...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      ALASTOR > каа 18 мая 2018, 19:46

      Ну, пожалуй, в ряду с Онопко, Никифоровым, если брать новейшую историю, без сборной Советского Союза

      1
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 18 мая 2018, 18:41

      Оно тебе надо???

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > upiter622 18 мая 2018, 20:10

      А как же не надо? За вылет же денежку тоже получит, да и ещё моральное удовлетворение после дочемпионских ТВ-шоу под общим названием:"Мы - чИмпиЁны!", а также, послечемпионатовских - "Нас засудили!".

      1
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