Игнашевич: «Над предложением Черчесова долго не думал. Для меня большая честь выступать за сборную»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал, как состоялось его возвращение в национальную команду.

Напомним, 38-летний футболист заявил о приостановлении своих выступления за сборную после Евро-2016, однако 14 мая по просьбе главного тренера Станислава Черчесова присоединился к команде для подготовки к домашнему чемпионату мира.

– С возвращением в родные стены. Какие первые ощущения?

– Спасибо. Мы здесь не собирались, в Новогорске. Мы обычно по отелям в центре или на окраине Москвы. Есть ощущение, что я, с одной стороны, новичок в сборной, но, с другой стороны, все лица знакомые.

– Столько было улыбок, когда вы приехали. Скажите, как Станислав Саламович вас уговорил? Он сказал, что все было быстро.

– Да, он позвонил, мы встретились. Я дал свое согласие. На самом деле, короткий был разговор. У Черчесова было время убедиться в моем уровне в последнее время, поэтому, если он считает, что я нужен сборной, то я готов приложить максимум усилий, чтобы помочь команде. В какой роли он меня видит, сколько времени будет доверять – для меня неважно.

– Сами много думали?

– Нет, не думал даже. Сборная всегда занимает очень много места в жизни и карьере каждого футболиста, поэтому для меня большая честь здесь находиться. Я все-таки не двадцатилетний парень, поэтому сердце не так сильно бьется, как у Саши Головина, например. Очень помогает, что знакомые лица и персонал, и ребята, с которыми я много лет поиграл в сборной.

– Что для вас домашний чемпионат мира?

– Пока еще не знаю. Я знаю, что чемпионат мира и чемпионат Европы – это большой праздник для всех: и для болельщиков, конечно, и для футболистов. Поэтому я нахожусь в предвкушении.



– Праздник или ответственность больше?

– Каждый матч за сборную – это ответственность, даже товарищеский. Но чемпионат мира – крупный турнир, все-таки это больше праздник, я в этом убедился на своем опыте.