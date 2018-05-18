Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игнашевич: «Над предложением Черчесова долго не думал. Для меня большая честь выступать за сборную»

Игнашевич: «Над предложением Черчесова долго не думал. Для меня большая честь выступать за сборную»

18 мая 2018, 18:36
11

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал, как состоялось его возвращение в национальную команду.

Напомним, 38-летний футболист заявил о приостановлении своих выступления за сборную после Евро-2016, однако 14 мая по просьбе главного тренера Станислава Черчесова присоединился к команде для подготовки к домашнему чемпионату мира.

– С возвращением в родные стены. Какие первые ощущения?

– Спасибо. Мы здесь не собирались, в Новогорске. Мы обычно по отелям в центре или на окраине Москвы. Есть ощущение, что я, с одной стороны, новичок в сборной, но, с другой стороны, все лица знакомые.

– Столько было улыбок, когда вы приехали. Скажите, как Станислав Саламович вас уговорил? Он сказал, что все было быстро.

– Да, он позвонил, мы встретились. Я дал свое согласие. На самом деле, короткий был разговор. У Черчесова было время убедиться в моем уровне в последнее время, поэтому, если он считает, что я нужен сборной, то я готов приложить максимум усилий, чтобы помочь команде. В какой роли он меня видит, сколько времени будет доверять – для меня неважно.

– Сами много думали?

– Нет, не думал даже. Сборная всегда занимает очень много места в жизни и карьере каждого футболиста, поэтому для меня большая честь здесь находиться. Я все-таки не двадцатилетний парень, поэтому сердце не так сильно бьется, как у Саши Головина, например. Очень помогает, что знакомые лица и персонал, и ребята, с которыми я много лет поиграл в сборной.

– Что для вас домашний чемпионат мира?

– Пока еще не знаю. Я знаю, что чемпионат мира и чемпионат Европы – это большой праздник для всех: и для болельщиков, конечно, и для футболистов. Поэтому я нахожусь в предвкушении.

– Праздник или ответственность больше?

– Каждый матч за сборную – это ответственность, даже товарищеский. Но чемпионат мира – крупный турнир, все-таки это больше праздник, я в этом убедился на своем опыте.

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Игнашевич Сергей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
upiter622
1526658112
Оно тебе надо???
Ответить
каа
1526658875
Лучший центральный защитник в истории России...
Ответить
Бриг
1526660566
К сожалению, новость не радостная для нашего футбола. При всем уважении к прошлому Игнашевича, сейчас, да уже давно, начиная с 2012 года он ненадежен и медлителен. Совсем у нас плохо с защитниками, поскольку и не видно замены.
Ответить
СашкаГуров
1526660943
Тащи Серёга!!!
Ответить
Uruguay2018
1526662499
Шило на мыло. К сожалению. Без обид армейцы, просто так оно и есть.
Ответить
acer2003
1526664449
Зачем тебе это в конце карьеры ????(
Ответить
BRO_football
1526664916
И как это у Черчесова получилось уговорить Игнашевича, если, судя по рассказам Денисова, главный тренер сборной России очень конфликтный человек?
Ответить
BP
1526712611
Других футболистов у нас нет, так что хорошо, что тот кто в строю, готов играть за сборную.
Ответить
zigbert
1526735816
Не каждому ветерану приходит такая удача.
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
22:43
8
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
22:16
2
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
21:54
1
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+