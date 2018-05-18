Головин – в списке лучших молодых игроков Лиги Европы-2017/18

УЕФА опубликовал список лучших молодых футболистов Лиги Европы сезона-2017/18. В него вошел полузащитник ЦСКА Александр Головин.

«Футболист сборной России уже давно перешел из класса подающих надежды в разряд лидеров красно-синих, за главную команду которых провел более ста матчей. Пристальный интерес к полузащитнику клубов из-за рубежа лишь подчеркивает его новый статус», – говорится в сообщении УЕФА.

Полностью список выглядит следующим образом:

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), защитник Дайот Упамечано («РБ Лейпциг»), полузащитники Уссем Ауа («Лион»), Эйнсли Мэйтленд-Найлс («Арсенал»), Амаду Айдара («РБ Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Виктор Цыганков («Динамо» Киев), Танжуй Н'Домбеле («Лион»), Родриго Эрнандес («Вильярреал»), нападающие Адемола Лукман («Эвертон») и Патрик Кутроне («Милан»).

Головин провел в минувшем розыгрыше Лиги Европы пять матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.