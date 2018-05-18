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    Головин – в списке лучших молодых игроков Лиги Европы-2017/18

    УЕФА опубликовал список лучших молодых футболистов Лиги Европы сезона-2017/18. В него вошел полузащитник ЦСКА Александр Головин.

    «Футболист сборной России уже давно перешел из класса подающих надежды в разряд лидеров красно-синих, за главную команду которых провел более ста матчей. Пристальный интерес к полузащитнику клубов из-за рубежа лишь подчеркивает его новый статус», – говорится в сообщении УЕФА.

    Полностью список выглядит следующим образом:

    Голкипер Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), защитник Дайот Упамечано («РБ Лейпциг»), полузащитники Уссем Ауа («Лион»), Эйнсли Мэйтленд-Найлс («Арсенал»), Амаду Айдара («РБ Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Виктор Цыганков («Динамо» Киев), Танжуй Н'Домбеле («Лион»), Родриго Эрнандес («Вильярреал»), нападающие Адемола Лукман («Эвертон») и Патрик Кутроне («Милан»).

    Головин провел в минувшем розыгрыше Лиги Европы пять матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

    Источник: УЕФА

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    18.05.2018 14:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3843

      BP 6 июня 2018, 10:48

      говорят, что и вчера в составе сборной он не блистал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 20 мая 2018, 09:34

      Молодец!

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 мая 2018, 10:12

      Львиная доля игроков с африканскими корнями. Акселерат или возраст в фифе подкручен ?)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 мая 2018, 15:18

      Отлично! Головину, ещё нужно отлично сыграть на ЧМ и можно тогда
      рассматривать предложения из европейских клубов. Кстати, почему
      нет Р.Зобнина в этом списке?

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > vladimir-7 18 мая 2018, 17:49

      Он уже по возрасту не подходит. Теперь только за титул лучшего игрока бороться.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Viper for CSKA 18 мая 2018, 18:22

      Спасибо,

      0
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      Рейтинг: +128

      ParadoO 18 мая 2018, 14:40

      Молодец! Так держать! Вперёд на покорение Европы!!!

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