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  • АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Лестер», в матче забито девять голов. «Ливерпуль» разгромил «Брайтон»

АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Лестер», в матче забито девять голов. «Ливерпуль» разгромил «Брайтон»

13 мая 2018, 18:56
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В матче 38-го тура АПЛ «Тоттенхэм» дома обыграл «Лестер» со счетом 5:4. В составе хозяев дубль на счету нападающего Эрика Ламелы, у гостей – форврда Джейми Варди.

По итогам сезона «шпоры» финишировали третьими.

В другом матче «Ливерпуль» разгромил «Брайтон» – 4:0. Мерсисайдцы – четвертые по итогам сезона.

Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

Саутгемптон – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Жезус, 90+4.

Вест Хэм – Эвертон – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лансини, 39; 2:0 – Арнаутович, 63; 2:1 – Ниасс – 75; 3:1 – Лансини, 82.–

Тоттенхэм – Лестер – 5:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Варди, 2; 1:1 – Кейн, 7; 1:2 – Марез, 16; 1:3 – Ихеаначо, 47; 2:3 – Ламела, 48; 3:3 – Фукс (в свои ворота), 53; 4:3 – Ламела, 60; 4:4 – Варди, 73; 5:4 – Кейн, 76.

Бернли – Борнмут – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Вуд, 39; 1:1 – Кинг, 74; 1:2 – Уилсон, 90+4.

Кристал Пэлас – Вест Бромвич – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Заха, 70; 2:0 – Ван Анхолт, 78.

Ньюкасл Юнайтед – Челси – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гэйл, 23; 2:0 – Перес, 59; 3:0 – Перес, 64.

Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Рэшфорд, 34.

Хаддерсфилд – Арсенал – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Обамеянг, 38.

Суонси Сити – Сток Сити – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Кинг, 14; 1:1 – Ндиайе, 31; 1:2 – Крауч, 41.

Нереализованный пенальти: нет – Шакири, 54.

Ливерпуль – Брайтон – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Салах, 26; 2:0 – Ловрен, 40; 3:0 – Соланке, 53; 4:0 – Робертсон, 85.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Брайтон Ливерпуль Челси Ньюкасл Саутгемптон Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Борнмут Уотфорд Бернли Тоттенхэм Лестер Кристал Пэлас Вест Бромвич Арсенал Хаддерсфилд Таун Сток Сити Суонси
Комментарии (2)
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mihail200606
1526229163
блин, неплохой футбольный уикэнд в европе , и хрен че показали...
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NeoNaTe
1526230080
И как ни крути, Лестер всегда даст просраться любому гранду апл, жаль что проиграли, ничья была бы более справедлива.
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