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    АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Лестер», в матче забито девять голов. «Ливерпуль» разгромил «Брайтон»

    В матче 38-го тура АПЛ «Тоттенхэм» дома обыграл «Лестер» со счетом 5:4. В составе хозяев дубль на счету нападающего Эрика Ламелы, у гостей – форврда Джейми Варди.

    По итогам сезона «шпоры» финишировали третьими.

    В другом матче «Ливерпуль» разгромил «Брайтон» – 4:0. Мерсисайдцы – четвертые по итогам сезона.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

    Саутгемптон – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Жезус, 90+4.

    Вест Хэм – Эвертон – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лансини, 39; 2:0 – Арнаутович, 63; 2:1 – Ниасс – 75; 3:1 – Лансини, 82.–

    Тоттенхэм – Лестер – 5:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Варди, 2; 1:1 – Кейн, 7; 1:2 – Марез, 16; 1:3 – Ихеаначо, 47; 2:3 – Ламела, 48; 3:3 – Фукс (в свои ворота), 53; 4:3 – Ламела, 60; 4:4 – Варди, 73; 5:4 – Кейн, 76.

    Бернли – Борнмут – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Вуд, 39; 1:1 – Кинг, 74; 1:2 – Уилсон, 90+4.

    Кристал Пэлас – Вест Бромвич – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Заха, 70; 2:0 – Ван Анхолт, 78.

    Ньюкасл Юнайтед – Челси – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гэйл, 23; 2:0 – Перес, 59; 3:0 – Перес, 64.

    Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Рэшфорд, 34.

    Хаддерсфилд – Арсенал – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Обамеянг, 38.

    Суонси Сити – Сток Сити – 1:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Кинг, 14; 1:1 – Ндиайе, 31; 1:2 – Крауч, 41.

    Нереализованный пенальти: нет – Шакири, 54.

    Ливерпуль – Брайтон – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Салах, 26; 2:0 – Ловрен, 40; 3:0 – Соланке, 53; 4:0 – Робертсон, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2018 18:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 13 мая 2018, 19:48

      И как ни крути, Лестер всегда даст просраться любому гранду апл, жаль что проиграли, ничья была бы более справедлива.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 мая 2018, 19:32

      блин, неплохой футбольный уикэнд в европе , и хрен че показали...

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