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Суонси - Сток Сити

13.05.2018, Воскресенье, 17:00 мск Суонси, стадион Либерти Англия. Премьер-лига, 38 тур Суонси - Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
15 тур
2 декабря, суббота 18:00 Сток Сити 2:1 Суонси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
34 тур
22 апреля, суббота 17:00 Суонси 2:0 Сток Сити
10 тур
31 октября, понедельник 23:00 Сток Сити 3:1 Суонси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 17:00 Сток Сити 2:2 Суонси
9 тур
19 октября, понедельник 22:00 Суонси 0:1 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 17:00 Суонси 2:0 Сток Сити
8 тур
19 октября, воскресенье 19:00 Сток Сити 2:1 Суонси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
12 февраля, среда 23:45 Сток Сити 1:1 Суонси
11 тур
10 ноября, воскресенье 20:10 Суонси 3:3 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
19 января, суббота 19:00 Суонси 3:1 Сток Сити
6 тур
29 сентября, суббота 18:00 Сток Сити 2:0 Суонси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
26 февраля, воскресенье 19:00 Сток Сити 2:0 Суонси
7 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Суонси 2:0 Сток Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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