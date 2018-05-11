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    Полузащитник «Баварии» Киммих удивлен, что смог забить шесть голов за сезон

    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих удивлен своей результативностью в сезоне – на его счету шесть голов, четыре из которых в Лиге чемпионов.

    «Я был удивлен. «В «Штутгарте» и в «Лейпциге» я не отвечал за голы, а здесь мне уже удалось забить несколько. Это меня очень радует, хотя это и не является моей основной задачей.

    Я не думал о том, чтобы один в один заменить Филиппа Лама, потому что знал, что я не смогу это сделать. Филипп в течение многих лет был олицетворением этой позиции, олицетворением клуба. Он был капитаном сборной, капитаном «Баварии». 22-летний парень не может заменить все это.

    Для меня было важно идти своим путем, концентрироваться на своих сильных сторонах и не стараться кого-то копировать, – заявил Киммих.

    В текущем сезоне 23-летний защитник провел 28 матчей в Бундеслиге. В них он забил один гол, а также отдал 12 результативных передач.

    Источник: ФК «Бавария»

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    11.05.2018 09:53
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