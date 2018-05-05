Украина намерена подать заявку на проведение Суперкубка УЕФА и финала Лиги Европы

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко по итогам встречи с исполнительным директором компании UEFA Events SA Мартином Калленом заявил, что его страна планирует провести Суперкубок Европы и финал Лиги Европы.

Соответствующие заявки будут поданы в случае успешного проведения Киевом финала Лиги чемпионов в текущем сезоне, сообщает «Команда №1».

Цель визита Каллена – проверить готовность инфраструктуры к приему финала Лиги чемпионов.