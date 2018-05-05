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    Украина намерена подать заявку на проведение Суперкубка УЕФА и финала Лиги Европы

    Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко по итогам встречи с исполнительным директором компании UEFA Events SA Мартином Калленом заявил, что его страна планирует провести Суперкубок Европы и финал Лиги Европы.

    Соответствующие заявки будут поданы в случае успешного проведения Киевом финала Лиги чемпионов в текущем сезоне, сообщает «Команда №1».

    Цель визита Каллена – проверить готовность инфраструктуры к приему финала Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2018 07:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 5 мая 2018, 17:24

      Еще финал Лиги Чемпионов не провели, а уже планы... хотя да, я же забыл. На фоне финала ЛЧ напи*дили кучу бабла из казны и им понравилось, можно еще народ за стадо ослов считать. "Я люблю свою страну, но ненавижу государство".

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 мая 2018, 08:58

      лч сначала проведите нормально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 5 мая 2018, 07:59

      ямщик -не гони, ты гонишь ямщик!)))

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 5 мая 2018, 07:50

      Хорошего по моленьку ,ещё одно не провели ,потом может денег не даст США

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      Lampard87 > сапёр75 5 мая 2018, 13:48

      На твои похороны хватит деньжат.

      -2
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