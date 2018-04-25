«Арсенал» попытается купить Форсберга за 35 миллионов

Предстоящим летом «Арсенал» постарается заполучить полузащитника «РБ Лейпцига» Эмиля Форсберга. Для этого лондонцам придется выплатить сумму около 35 миллионов фунтов стерлингов.

Матч 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» может стать для него последним в составе «Лейпцига», учитывая полученную красную карточку, а также трехматчевую дисквалификацию. В Германии оценивают трансфер в «Арсенал» как вполне вероятный.

Прошлым летом заполучить Форсберга в свои ряды пытался «Милан», но не смог этого сделать. Вполне вероятно, что предстоящим летом итальянский клуб составит серьезную конкуренцию «Арсеналу» в этом вопросе.