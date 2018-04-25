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    «Арсенал» попытается купить Форсберга за 35 миллионов

    Предстоящим летом «Арсенал» постарается заполучить полузащитника «РБ Лейпцига» Эмиля Форсберга. Для этого лондонцам придется выплатить сумму около 35 миллионов фунтов стерлингов.

    Матч 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» может стать для него последним в составе «Лейпцига», учитывая полученную красную карточку, а также трехматчевую дисквалификацию. В Германии оценивают трансфер в «Арсенал» как вполне вероятный.

    Прошлым летом заполучить Форсберга в свои ряды пытался «Милан», но не смог этого сделать. Вполне вероятно, что предстоящим летом итальянский клуб составит серьезную конкуренцию «Арсеналу» в этом вопросе.

    Источник: Mirror.co.uk

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    25.04.2018 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 25 апреля 2018, 10:14

      Чуть глаза не выпали из впадин от перечисленных команд, игроков и цифр... Воображение уже рисовало гордость за туляков и весь отечественный футбол...
      Но увы, - это просто журналистская замануха на названии клубов...

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      ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П > insider_retro 25 апреля 2018, 10:24

      Ты, безусловно, "лучший" шутник за последние годы

      2
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