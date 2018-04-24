Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов против «Бавария».

«Нельзя купить Лигу чемпионов. Мы бы не смогли победить столько раз в этом турнире, если бы купить ее было возможно.

Это особенный турнир для «Реала». У нас есть игроки, которые могут играть на высшем уровне. Если у тебя в команде много игроков с таким опытом, в сложные моменты ты не станешь нервничать. Это то, что позволило нам пройти так далеко.

Это наш последний шанс выиграть трофей. Два года назад была такая же ситуация, и мы победили. Мы очень сильно мотивированы: выиграть ЛЧ трижды подряд – это уникальное достижение», – сказал Кроос.

Матч «Бавария» – «Реал» пройдет завтра в Мюнхене. Он начнется в 21:45 по московскому времени.