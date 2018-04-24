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    Кроос: «Лига чемпионов – это наш последний шанс выиграть трофей в сезоне»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов против «Бавария».

    «Нельзя купить Лигу чемпионов. Мы бы не смогли победить столько раз в этом турнире, если бы купить ее было возможно.

    Это особенный турнир для «Реала». У нас есть игроки, которые могут играть на высшем уровне. Если у тебя в команде много игроков с таким опытом, в сложные моменты ты не станешь нервничать. Это то, что позволило нам пройти так далеко.

    Это наш последний шанс выиграть трофей. Два года назад была такая же ситуация, и мы победили. Мы очень сильно мотивированы: выиграть ЛЧ трижды подряд – это уникальное достижение», – сказал Кроос.

    Матч «Бавария» – «Реал» пройдет завтра в Мюнхене. Он начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    24.04.2018 21:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 13:37

      Ждем красивой игры.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 апреля 2018, 23:55

      Да и два разв подряд тоже не плохо ) Бавария не такая грозная как это было лет 5-6 назад , но все ее считают такой до сих пор . Хотя последние 4 года Бавария вылетала от первого же нормального соперника , а попадались ей постоянно шахтёры , бенфики, порту и арсенал (все таки 10:2 , говорит о том что арсенал не соперник ) а потом как только первый соперник типа барсы , реала , Атлетико - сразу бай бай . Как фан реала надеюсь завтра будет так же !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 апреля 2018, 22:18

      Успеха вам в этой игре.

      4
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > DOCTOR PENALTY 25 апреля 2018, 00:01

      финал Реал - Ливер = то чего не ждали нигде в мире, после жеребьёвки в четветрьфинале! я за такой финал!!!)

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