Corriere dello Sport: Анчелотти возглавит сборную Италии

Карло Анчелотти близок к тому, чтобы возглавить сборную Италии. Вчера специалист встретился с руководством Итальянской федерации футбола в лице Роберто Фаббричини и Алессандро Костакурты.

Стороны уже договорились обо всех нюансах, кроме финансовой составляющей. Известно, что федерация серьезно ограничена в средствах, поэтому зарплата тренер «Скуадры адзурры» составит 5 миллионов евро в год.

Анчелотти готов пойти на понижение зарплаты по сравнению с работой в «Баварии». Это стало возможным благодаря предложению Костакурты, согласно которому Анчелотти самостоятельно сможет подобрать себе состав тренерского штаба. Ожидается, что в него может войти сын специалиста Давиде Анчелотти, а также один из его бывших футболистов – Андреа Пирло или Массимо Амброзини.