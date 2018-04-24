Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Corriere dello Sport: Анчелотти возглавит сборную Италии

    Карло Анчелотти близок к тому, чтобы возглавить сборную Италии. Вчера специалист встретился с руководством Итальянской федерации футбола в лице Роберто Фаббричини и Алессандро Костакурты.

    Стороны уже договорились обо всех нюансах, кроме финансовой составляющей. Известно, что федерация серьезно ограничена в средствах, поэтому зарплата тренер «Скуадры адзурры» составит 5 миллионов евро в год.

    Анчелотти готов пойти на понижение зарплаты по сравнению с работой в «Баварии». Это стало возможным благодаря предложению Костакурты, согласно которому Анчелотти самостоятельно сможет подобрать себе состав тренерского штаба. Ожидается, что в него может войти сын специалиста Давиде Анчелотти, а также один из его бывших футболистов – Андреа Пирло или Массимо Амброзини.

    Источник: Corrieredellosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2018 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 11:27

      А как же Манчини? Он полностью еще не реализовал свои планы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 24 апреля 2018, 14:02

      Успехов сборной Италии! Успехов Карло Анчелотти!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Almazovich 24 апреля 2018, 14:50

      Да подожди ещё...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 апреля 2018, 12:51

      Кули тут поделаешь -- от нас никуя не зависит !!! Покуй макарония -- надо Зенит вытаскивать !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 24 апреля 2018, 12:32

      О значит манчини останется в зените и продолжит то что он начал в команде, а именно развал Санкт петербуского клуба..
      Думаю фанаты спартака и цска будут только рады минус конкуренту за чемпионство! А? А? А?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Гуус 24 апреля 2018, 13:31

      У Спартака и ЦСКА своих проблем выше крыши, особенно у Спартака!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Гуус 24 апреля 2018, 14:29

      конечно мы рады

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 24 апреля 2018, 12:20

      Манчини останется без работы?))) Ну и фиг с ним, лишь бы не в России.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 апреля 2018, 12:14

      Всегда считал его чисто клубным тренером. Как Моуринью или Пепа. Непросто будет. Материал к тому же хреноватый, а новый за деньги, как в клубе, не купить.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Маргарин 24 апреля 2018, 12:14

      Неееееееееееееееееееееееееееет, куда Манчини-то теперь девать?!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 12:08

      Манчини пролетел получается)) теперь скажет что в Зените еще не все довел до ума и останется)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 11:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну и ладно! Манчини - классный тренер. Сейчас избавился от шлака, который ему подсунули продажные менеджеры клуба, летом выгонит оставшуюся шваль, наберет опытных игроков и молодежь, и будем снова чемпионами!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > prezent2017 24 апреля 2018, 11:47

      Е.бать ты пургу несешь)))))

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > prezent2017 24 апреля 2018, 12:11

      родной скажи что куришь и где берешь

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 11:25

      Стоп!!!Стоп!!!Стоп!!!А мсье Манчина в курсе????Он то уже считай одной ногой там был.Опять будет радовать нас в Зените что ли????
      Спасибо,если роберто останется в Зените и даст еще шанс посмеятся над Зенитом

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 11:41

      Да ну нах, в помощники гончаронко его!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > С-Пб on-line 24 апреля 2018, 11:47

      Не шути так))))А вообще на кону огромные деньги,если его раньше контракт разорвут))))И вот что жалко

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 14:23

      Вроде готов он без отслюлавливания здристнуть)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > С-Пб on-line 24 апреля 2018, 14:29

      не знал про это.дай новость))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 14:50

      Ахахаха)))))исходя из того, что роберто тот ещё п и з д а б о л, боюсь зафаршматиться

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > С-Пб on-line 24 апреля 2018, 15:51

      гы))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11