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Corriere dello Sport: Анчелотти возглавит сборную Италии

24 апреля 2018, 11:06
34

Карло Анчелотти близок к тому, чтобы возглавить сборную Италии. Вчера специалист встретился с руководством Итальянской федерации футбола в лице Роберто Фаббричини и Алессандро Костакурты.

Стороны уже договорились обо всех нюансах, кроме финансовой составляющей. Известно, что федерация серьезно ограничена в средствах, поэтому зарплата тренер «Скуадры адзурры» составит 5 миллионов евро в год.

Анчелотти готов пойти на понижение зарплаты по сравнению с работой в «Баварии». Это стало возможным благодаря предложению Костакурты, согласно которому Анчелотти самостоятельно сможет подобрать себе состав тренерского штаба. Ожидается, что в него может войти сын специалиста Давиде Анчелотти, а также один из его бывших футболистов – Андреа Пирло или Массимо Амброзини.

Источник: Corrieredellosport
Чемпионат мира Италия Пирло Андреа Амброзини Массимо Анчелотти Карло
Комментарии (34)
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zatonn
1524557449
Если это правда, то Скуадра Адзурра ещё долго не будет участницей финальных стадий ЧМ и ЧЕ.
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chegevaro
1524557635
жаль, что это может помешать пинку под зад манчини из зенита
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Татарин за ЦСКА
1524558335
Стоп!!!Стоп!!!Стоп!!!А мсье Манчина в курсе????Он то уже считай одной ногой там был.Опять будет радовать нас в Зените что ли???? Спасибо,если роберто останется в Зените и даст еще шанс посмеятся над Зенитом
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prezent2017
1524558698
Ну и ладно! Манчини - классный тренер. Сейчас избавился от шлака, который ему подсунули продажные менеджеры клуба, летом выгонит оставшуюся шваль, наберет опытных игроков и молодежь, и будем снова чемпионами!
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OfaZavr
1524560900
Манчини пролетел получается)) теперь скажет что в Зените еще не все довел до ума и останется)
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Маргарин
1524561275
Неееееееееееееееееееееееееееет, куда Манчини-то теперь девать?!
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Danish Dynamite
1524561277
Всегда считал его чисто клубным тренером. Как Моуринью или Пепа. Непросто будет. Материал к тому же хреноватый, а новый за деньги, как в клубе, не купить.
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mialkov
1524561600
Манчини останется без работы?))) Ну и фиг с ним, лишь бы не в России.
Ответить
Zenmaster
1524563479
Кули тут поделаешь -- от нас никуя не зависит !!! Покуй макарония -- надо Зенит вытаскивать !!!
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Almazovich
1524567739
Успехов сборной Италии! Успехов Карло Анчелотти!
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