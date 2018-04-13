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    Оздоев: «В юности мог перейти в «Шальке», но Семин сказал: «Ты что, с головой не дружишь? Куда ты собрался?»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Шальке». По словам футболиста, его отговорил нынешний главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

    – В 15 лет вы оказались в молодежной команде «Терека», а через год отправились на просмотр в киевское «Динамо». Почему?

    – Контракт с «Тереком» у меня закончился, и захотелось почувствовать другой уровень, посмотреть, как развивается футбол в другой стране. Я приехал в Киев, после просмотра подписал контракт. Полгода был в команде, и все это время боролся за то, чтобы мне разрешили играть на территории Украины. По правилам РФС я не мог до 18 лет играть в команде другой страны. В этом была загвоздка. Потом я попробовал перейти в «Шальке» – немцы обратили на меня внимание на динамовском сборе. В Гельзенкирхене мне пообещали, что все организуют. Я провел товарищеский матч против ПСВ за U-23, Магат посмотрел кассету и сказал, что можно подписывать контракт: давайте документы. Документов нет. Мне предложили остаться в клубе и дождаться, когда исполнится 18 лет, но мы с папой решили, что в этом нет смысла, и вернулись в Россию. Тем более что позвонил Семин: «Вы что, с головой не дружите? Куда вы поехали?» Так я оказался в «Локомотиве».

    – Столько переездов в юном возрасте. Это было сложно для вас?

    – Тут многое зависит от того, какое воспитание ты получил в детстве. Меня всегда учили относиться к людям с уважением. Думаю, это мне помогло. Никаких проблем в плане культуры, менталитета не возникало. Везде я чувствовал себя хорошо.

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.04.2018 13:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 16 апреля 2018, 20:06

      Палыч как всегда прав.. здесь толку мало, какое Шальке..

      0
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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 19:09

      Пока ничего особенного не показывает,а в Зените еще надо выиграть конкуренцию.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 апреля 2018, 18:54

      Ясно, что не дружит, раз в Зенит перебрался. Его место в Анжи.

      -1
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 13 апреля 2018, 18:53

      Да, в юности он считался очень талантливым, Семин его хвалил. А потом тот же Семин его и турнул из Локо во время своего второго пришествия в команду. Вообще его турнули отовсюду, и только мудрый Бердыев не стал тупо выгонять этого игрока, понимая, что за хороший откат его можно загнать Зениту. Берется какой-нибудь Чинквини, получает откат, расписывает Манчини какой отличный игрок Оздоев - почти как Заболотный. А стоит смешные деньги - 3 миллиона евро. И дело в шляпе. Не будет же Манчини просматривать игроков, у него есть дела поважнее. Переговоры по сборной Италии, например.

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 13 апреля 2018, 18:14

      "Шальке?!, куда ты собрался.., когда тут есть ска энергия"

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 апреля 2018, 18:13

      Возможно Оздоев в юности был перспективен,но сейчас по его игре в это мало верится

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 13 апреля 2018, 18:08

      Безнадёжное дитя лимита.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2018, 15:05

      Удивляюсь, что там увидел Магат, если человек даже в России не всегда в состав попадает.Видимо Палыч был прав.

      1
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 13 апреля 2018, 14:23

      Очень посредственный игрок. Даже не уровень РФПЛ. Что в нём тренеры видят, не могу понять??? Просто дерево.

      3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 13 апреля 2018, 14:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      теперь понял что Палыч с головой не дружить?

      -4
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