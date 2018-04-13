Оздоев: «В юности мог перейти в «Шальке», но Семин сказал: «Ты что, с головой не дружишь? Куда ты собрался?»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Шальке». По словам футболиста, его отговорил нынешний главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

– В 15 лет вы оказались в молодежной команде «Терека», а через год отправились на просмотр в киевское «Динамо». Почему?

– Контракт с «Тереком» у меня закончился, и захотелось почувствовать другой уровень, посмотреть, как развивается футбол в другой стране. Я приехал в Киев, после просмотра подписал контракт. Полгода был в команде, и все это время боролся за то, чтобы мне разрешили играть на территории Украины. По правилам РФС я не мог до 18 лет играть в команде другой страны. В этом была загвоздка. Потом я попробовал перейти в «Шальке» – немцы обратили на меня внимание на динамовском сборе. В Гельзенкирхене мне пообещали, что все организуют. Я провел товарищеский матч против ПСВ за U-23, Магат посмотрел кассету и сказал, что можно подписывать контракт: давайте документы. Документов нет. Мне предложили остаться в клубе и дождаться, когда исполнится 18 лет, но мы с папой решили, что в этом нет смысла, и вернулись в Россию. Тем более что позвонил Семин: «Вы что, с головой не дружите? Куда вы поехали?» Так я оказался в «Локомотиве».

– Столько переездов в юном возрасте. Это было сложно для вас?

– Тут многое зависит от того, какое воспитание ты получил в детстве. Меня всегда учили относиться к людям с уважением. Думаю, это мне помогло. Никаких проблем в плане культуры, менталитета не возникало. Везде я чувствовал себя хорошо.