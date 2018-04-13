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  • Оздоев: «В юности мог перейти в «Шальке», но Семин сказал: «Ты что, с головой не дружишь? Куда ты собрался?»

Оздоев: «В юности мог перейти в «Шальке», но Семин сказал: «Ты что, с головой не дружишь? Куда ты собрался?»

13 апреля 2018, 13:37
15

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Шальке». По словам футболиста, его отговорил нынешний главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

– В 15 лет вы оказались в молодежной команде «Терека», а через год отправились на просмотр в киевское «Динамо». Почему?

– Контракт с «Тереком» у меня закончился, и захотелось почувствовать другой уровень, посмотреть, как развивается футбол в другой стране. Я приехал в Киев, после просмотра подписал контракт. Полгода был в команде, и все это время боролся за то, чтобы мне разрешили играть на территории Украины. По правилам РФС я не мог до 18 лет играть в команде другой страны. В этом была загвоздка. Потом я попробовал перейти в «Шальке» – немцы обратили на меня внимание на динамовском сборе. В Гельзенкирхене мне пообещали, что все организуют. Я провел товарищеский матч против ПСВ за U-23, Магат посмотрел кассету и сказал, что можно подписывать контракт: давайте документы. Документов нет. Мне предложили остаться в клубе и дождаться, когда исполнится 18 лет, но мы с папой решили, что в этом нет смысла, и вернулись в Россию. Тем более что позвонил Семин: «Вы что, с головой не дружите? Куда вы поехали?» Так я оказался в «Локомотиве».

– Столько переездов в юном возрасте. Это было сложно для вас?

– Тут многое зависит от того, какое воспитание ты получил в детстве. Меня всегда учили относиться к людям с уважением. Думаю, это мне помогло. Никаких проблем в плане культуры, менталитета не возникало. Везде я чувствовал себя хорошо.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Шальке-04 Оздоев Магомед Семин Юрий
Комментарии (15)
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Viper for CSKA
1523616075
Действительно. Зачем переходить в клуб с великолепной академией, из которой каждый сезон футболист в основу приходит и становится игроком обоймы. Лучше сидеть на скамейке и получать денежки.
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polt
1523616121
Судя по тому чего Оздоев добился в РФПЛ, Палыч был прав.
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Freyk
1523616673
Похоже, с головой не дружит совсем другой персонаж этой истории.
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Dan93
1523616900
Палыч был прав)
Ответить
Федя Кабак
1523616925
Да, судя по твоей игре и заслугам, даже бы за дубль в Шальке не играл
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x-x-x-x-x
1523618170
теперь понял что Палыч с головой не дружить?
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GermanVo
1523618603
Очень посредственный игрок. Даже не уровень РФПЛ. Что в нём тренеры видят, не могу понять??? Просто дерево.
Ответить
Мары
1523621142
Удивляюсь, что там увидел Магат, если человек даже в России не всегда в состав попадает.Видимо Палыч был прав.
Ответить
prezent2017
1523634841
Ясно, что не дружит, раз в Зенит перебрался. Его место в Анжи.
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zigbert
1523635790
Пока ничего особенного не показывает,а в Зените еще надо выиграть конкуренцию.
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