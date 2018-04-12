Evening Standard: в стартовом составе ЦСКА сыграют Головин и Головкин

Лондонская газета Evening Standard продолжает удивлять своим незнанием соперников «Арсенала» по еврокубкам.

В прогнозе на первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались «Арсенал» и ЦСКА, британские журналисты поставили в состав армейского клуба вместо Александра Головина некоего футболиста по фамилии «Головкин«. Эта ошибка ничему не научила издание, поэтому в прогнозе на стартовый состав российского клуба на ответный матч присутствуют и тот, и другой!

По мнению британских журналистов, с первых минут в Москве выйдут сразу 12 армейцев.