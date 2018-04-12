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    Evening Standard: в стартовом составе ЦСКА сыграют Головин и Головкин

    Лондонская газета Evening Standard продолжает удивлять своим незнанием соперников «Арсенала» по еврокубкам.

    В прогнозе на первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались «Арсенал» и ЦСКА, британские журналисты поставили в состав армейского клуба вместо Александра Головина некоего футболиста по фамилии «Головкин«. Эта ошибка ничему не научила издание, поэтому в прогнозе на стартовый состав российского клуба на ответный матч присутствуют и тот, и другой!

    По мнению британских журналистов, с первых минут в Москве выйдут сразу 12 армейцев.

    Источник: Evening Standard

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    12.04.2018 10:04
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 апреля 2018, 17:19

      Геннадий в центре обороны без перчаток...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +254

      Vagner44 12 апреля 2018, 16:32

      да мне вообще насра**ть на издание Evening Standard и еще больше насра**ть на их ошибки... на какой хрен эта новость...

      -1
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 12 апреля 2018, 15:13

      Так это же великий боксер из солнечного Казахстана! Алга ЦСКА!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > BigFanFCRV 12 апреля 2018, 17:21

      Алга басын Головкин!

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 апреля 2018, 14:26

      Ну вот, Головкина мы продадим в Арсенал за 20 лямов, а Головин пусть остаётся в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 12 апреля 2018, 14:03

      Намек Головину...- играть за себя и за того парня...)))

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 апреля 2018, 13:39

      Надо арсеналу этого Головкина и продать лимонов за 25

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 апреля 2018, 13:31

      Геннадий?

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 апреля 2018, 12:55

      Ну хоть не 13.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 апреля 2018, 12:38

      Хорошо бы Головина раздвоить, а еще лучше растроить, как трехголового дракона. А то ведь бестолкового Чалова или Миланова придется ставить. И Натхо на замене теперь, это верно.

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 12 апреля 2018, 12:36

      Бомбардир и сам частенько косячит, что бы тыкать ублюдков английских носом в ошибки, надо самим быть идеальными!

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