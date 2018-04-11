Алексей Березуцкий: «Рома» сотворила чудо, но ЦСКА вряд ли удастся такое повторить»

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий не верит в то, что армейцам удастся пройти «Арсенал» в 1/4 финала Лиги Европы.

Накануне завтрашнего поединка с «канонирами» россиянин заявил, что у красно-синих немного шансов повторить успех «Ромы», выбившей «Барселону» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов после поражения в первом матче на выезде со счетом 1:4.

Напомним, дома римляне забили сине-гранатовым три безответных гола и вышли в следующую стадию турнира. ЦСКА также проиграл первый поединок в Лондоне со счетом 1:4.

«Календарь достаточно непростой, но мы к этому готовы, в том числе и физически. Другой вопрос, что у нас достаточно небольшая обойма игроков. Но в ЦСКА всегда было так, и поэтому с готовностью к такому графику проблем нет.

«Рома» провела прекрасный матч, сотворила чудо. Понятно, что у нас немного шансов это повторить, но в футболе чудеса случаются», – сказал Березуцкий.

Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, в Москве. Начало – в 22:05 по московскому времени.