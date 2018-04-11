Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Алексей Березуцкий: «Рома» сотворила чудо, но ЦСКА вряд ли удастся такое повторить»

Алексей Березуцкий: «Рома» сотворила чудо, но ЦСКА вряд ли удастся такое повторить»

11 апреля 2018, 14:59
8

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий не верит в то, что армейцам удастся пройти «Арсенал» в 1/4 финала Лиги Европы.

Накануне завтрашнего поединка с «канонирами» россиянин заявил, что у красно-синих немного шансов повторить успех «Ромы», выбившей «Барселону» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов после поражения в первом матче на выезде со счетом 1:4.

Напомним, дома римляне забили сине-гранатовым три безответных гола и вышли в следующую стадию турнира. ЦСКА также проиграл первый поединок в Лондоне со счетом 1:4.

«Календарь достаточно непростой, но мы к этому готовы, в том числе и физически. Другой вопрос, что у нас достаточно небольшая обойма игроков. Но в ЦСКА всегда было так, и поэтому с готовностью к такому графику проблем нет.

«Рома» провела прекрасный матч, сотворила чудо. Понятно, что у нас немного шансов это повторить, но в футболе чудеса случаются», – сказал Березуцкий.

Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, в Москве. Начало – в 22:05 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига Европы Лига чемпионов ЦСКА Арсенал Рома Барселона Березуцкий Алексей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shinnik
1523455596
Это-то понятно.. Ну ,хоть топот устройте нестыдный!
Ответить
maygli
1523456065
А вы постарайтесь. Напрягитесь разок. Может это вообще твой последний раз.
Ответить
OfaZavr
1523462175
ну вы все равно попробуйте, ну или может хотя бы хорошо хлопнуть дверью получиться.
Ответить
maygli
1523467851
", дома римляне забили сине-гранатовым..." - там римлян 5 человек на всю команду.
Ответить
llekk
1523470426
Спасибо Леха, ты нам глаза открыл ,а то мы уверены были что ЦСКА как и Рома раздраконит соперника
Ответить
Полная Канистра
1523470800
готовы физически?????????????? В ЭТОМ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАС В ОБОРОНЕ
Ответить
Бухбух
1523482812
Вот она психология: Наингголан до игры с Барсой сказал, что надо сильно постараться, чтобы пройти дальше - они и постарались, а этот сразу, почти открыто говорит - что шансов нет (как будто не 1:4, а, например 0:5).
Ответить
77SAM
1523484876
Так сотворите !
Ответить
Главные новости
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
Экс-форвард ЦСКА из России возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
1
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
4
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
8
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+