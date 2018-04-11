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    Алексей Березуцкий: «Рома» сотворила чудо, но ЦСКА вряд ли удастся такое повторить»

    Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий не верит в то, что армейцам удастся пройти «Арсенал» в 1/4 финала Лиги Европы.

    Накануне завтрашнего поединка с «канонирами» россиянин заявил, что у красно-синих немного шансов повторить успех «Ромы», выбившей «Барселону» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов после поражения в первом матче на выезде со счетом 1:4.

    Напомним, дома римляне забили сине-гранатовым три безответных гола и вышли в следующую стадию турнира. ЦСКА также проиграл первый поединок в Лондоне со счетом 1:4.

    «Календарь достаточно непростой, но мы к этому готовы, в том числе и физически. Другой вопрос, что у нас достаточно небольшая обойма игроков. Но в ЦСКА всегда было так, и поэтому с готовностью к такому графику проблем нет.

    «Рома» провела прекрасный матч, сотворила чудо. Понятно, что у нас немного шансов это повторить, но в футболе чудеса случаются», – сказал Березуцкий.

    Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, в Москве. Начало – в 22:05 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.04.2018 14:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +459

      77SAM 12 апреля 2018, 01:14

      Так сотворите !

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 12 апреля 2018, 00:40

      Вот она психология: Наингголан до игры с Барсой сказал, что надо сильно постараться, чтобы пройти дальше - они и постарались, а этот сразу, почти открыто говорит - что шансов нет (как будто не 1:4, а, например 0:5).

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 апреля 2018, 21:20

      готовы физически?????????????? В ЭТОМ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАС В ОБОРОНЕ

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      Рейтинг: +14

      llekk 11 апреля 2018, 21:13

      Спасибо Леха, ты нам глаза открыл ,а то мы уверены были что ЦСКА как и Рома раздраконит соперника

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      Рейтинг: +5873

      maygli 11 апреля 2018, 20:30

      ", дома римляне забили сине-гранатовым..." - там римлян 5 человек на всю команду.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 18:56

      ну вы все равно попробуйте, ну или может хотя бы хорошо хлопнуть дверью получиться.

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      Рейтинг: +5873

      maygli 11 апреля 2018, 17:14

      А вы постарайтесь. Напрягитесь разок. Может это вообще твой последний раз.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 апреля 2018, 17:06

      Это-то понятно..
      Ну ,хоть топот устройте нестыдный!

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