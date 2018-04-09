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    Неймар намекнул на возвращение в «Барселону»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в одной из соцсетей совместное фото с лидером «Барселоны» Лионелем Месси, сопроводив его загадочной подписью.

    «Когда я и мой друг Лео Месси собираемся вместе, случаются великие вещи! Скоро я расскажу вам больше. Оставайтесь с нами!» – написал Неймар на своей странице в твиттере.

    Напомним, Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год, после чего прошлым летом перебрался в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Его трансфер сопровождался множеством слухов, один из которых гласил, что бразилец не хочет находиться в тени Месси, поэтому и принял решение переехать в Париж.

    Источник: Twitter

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    09.04.2018 12:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +232

      Sterh 10 апреля 2018, 09:26

      Нахрен не нужен. Сиди в Париже, забивай Генгнамам...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 18:17

      может он на что-то другое намекает, почему сразу на возвращение то.

      0
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 9 апреля 2018, 17:31

      Игрок хороший, но проституцкие замашки тянут его вниз

      2
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      Рейтинг: +23

      Forever Blaugrana 9 апреля 2018, 16:38

      но схема уже не позволит игроков нападения и так много коутиньо дембель месси и суарес еще и денис подтянется и вообще шикардос будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Forever Blaugrana 9 апреля 2018, 16:36

      он уже не нужен нам хотя все равно гдето в глубине души хочу его возвращения

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 апреля 2018, 15:14

      Он сам продался шейху, ну вот пусть и расхлёбывает, любимая наложница господина)))
      Пока всё это даже не догадки, а сродни шаманства. Никакой офф. инфы пока что нет. Хочет в Барсу - вперёд, свободным агентом, с контрактом на условиях клуба. Пусть выкупает сам себя у шейха, или пусть скандалит с ним и вынуждает отпустить. А мы потом его в следующее то продадим куда-нибудь, и навар получим))) Своё право на уважение и человеческое отношение он потерял, точнее продал за 300 млн. Вот пусть теперь и радуется.

      2
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      Рейтинг: +2051

      almanev 9 апреля 2018, 13:42

      зачем язык вываливать?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > almanev 9 апреля 2018, 15:14

      вроде бы это новый тренд в соц сетях. Там новую дичь каждый день придумывают.

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 апреля 2018, 13:28

      он ешё и мекать, ну типа наМЕКАТЬ может???у мальчишки совсем отсутствует дружба с головой...напрочь!!!

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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 12:31

      Очередной закидон.

      3
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 апреля 2018, 12:21

      Нулёвка

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