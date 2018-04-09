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Неймар намекнул на возвращение в «Барселону»

9 апреля 2018, 12:12
11

Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в одной из соцсетей совместное фото с лидером «Барселоны» Лионелем Месси, сопроводив его загадочной подписью.

«Когда я и мой друг Лео Месси собираемся вместе, случаются великие вещи! Скоро я расскажу вам больше. Оставайтесь с нами!» – написал Неймар на своей странице в твиттере.

Напомним, Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год, после чего прошлым летом перебрался в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Его трансфер сопровождался множеством слухов, один из которых гласил, что бразилец не хочет находиться в тени Месси, поэтому и принял решение переехать в Париж.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Месси Лионель Неймар
Комментарии (11)
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Axe111
1523265716
Нулёвка
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zigbert
1523266277
Очередной закидон.
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koli4ka
1523269698
он ешё и мекать, ну типа наМЕКАТЬ может???у мальчишки совсем отсутствует дружба с головой...напрочь!!!
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almanev
1523270532
зачем язык вываливать?
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Cules2013
1523276045
Он сам продался шейху, ну вот пусть и расхлёбывает, любимая наложница господина))) Пока всё это даже не догадки, а сродни шаманства. Никакой офф. инфы пока что нет. Хочет в Барсу - вперёд, свободным агентом, с контрактом на условиях клуба. Пусть выкупает сам себя у шейха, или пусть скандалит с ним и вынуждает отпустить. А мы потом его в следующее то продадим куда-нибудь, и навар получим))) Своё право на уважение и человеческое отношение он потерял, точнее продал за 300 млн. Вот пусть теперь и радуется.
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Forever Blaugrana
1523280994
он уже не нужен нам хотя все равно гдето в глубине души хочу его возвращения
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Forever Blaugrana
1523281082
но схема уже не позволит игроков нападения и так много коутиньо дембель месси и суарес еще и денис подтянется и вообще шикардос будет
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ТИНКИ-ВИНКИ
1523284318
Игрок хороший, но проституцкие замашки тянут его вниз
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OfaZavr
1523287072
может он на что-то другое намекает, почему сразу на возвращение то.
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Sterh
1523341594
Нахрен не нужен. Сиди в Париже, забивай Генгнамам...
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