Неймар намекнул на возвращение в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в одной из соцсетей совместное фото с лидером «Барселоны» Лионелем Месси, сопроводив его загадочной подписью.

«Когда я и мой друг Лео Месси собираемся вместе, случаются великие вещи! Скоро я расскажу вам больше. Оставайтесь с нами!» – написал Неймар на своей странице в твиттере.

Напомним, Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год, после чего прошлым летом перебрался в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Его трансфер сопровождался множеством слухов, один из которых гласил, что бразилец не хочет находиться в тени Месси, поэтому и принял решение переехать в Париж.