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    Оздоев: «После матча с «Уфой» – настроение хорошее»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что в команде царит хорошее настроение благодаря победе в последнем выездном матче над «Уфой» (2:1).

    Игра 25-го тура РФПЛ «Зенит» – «Краснодар» состоится в субботу, 7 апреля в Санкт Петербурге в 16:30 по московскому времени.

    ─ Как настроение? Насколько вы готовы к игре с «Краснодаром»?

    ─ Настроение хорошее, так как мы выиграли последний матч. Были тяжелые погодные условия, но ребята не подвели. Приятно, что мы смогли победить. Пропускать игру всегда неприятно, однако в первую очередь я переживаю за команду, а не за себя.

    ─ Тренировка сегодня открыта для болельщиков. Это необычно?

    ─ Нет. Для меня это не в новинку. Во многих клубах проводятся открытые тренировки для болельщиков. Уверен, им будет приятно посмотреть вживую, как мы тренируемся.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.04.2018 06:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2018, 09:31

      скамеечник как всегда горазд на инвертю

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