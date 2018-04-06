Оздоев: «После матча с «Уфой» – настроение хорошее»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что в команде царит хорошее настроение благодаря победе в последнем выездном матче над «Уфой» (2:1).

Игра 25-го тура РФПЛ «Зенит» – «Краснодар» состоится в субботу, 7 апреля в Санкт Петербурге в 16:30 по московскому времени.

─ Как настроение? Насколько вы готовы к игре с «Краснодаром»?

─ Настроение хорошее, так как мы выиграли последний матч. Были тяжелые погодные условия, но ребята не подвели. Приятно, что мы смогли победить. Пропускать игру всегда неприятно, однако в первую очередь я переживаю за команду, а не за себя.

─ Тренировка сегодня открыта для болельщиков. Это необычно?

─ Нет. Для меня это не в новинку. Во многих клубах проводятся открытые тренировки для болельщиков. Уверен, им будет приятно посмотреть вживую, как мы тренируемся.