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  • РФС – болельщикам ЦСКА в Лондоне: «Тренироваться надо в спортивных залах, а не за границей»

РФС – болельщикам ЦСКА в Лондоне: «Тренироваться надо в спортивных залах, а не за границей»

5 апреля 2018, 11:03
5

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин обратился к болельщикам ЦСКА, которые отправились в Лондон на матч 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом».

«Болельщики должны достойно себя вести, не лезть на рожон, не провоцировать на конфликты. Люди едут за рубеж, они должны понимать, что представляют Россию: если на поле лицом страны являются футболисты, то на трибунах и в городе – болельщики, они должны иметь это в виду. Кроме того, они должны беспокоиться о себе: если у них будут проблемы, в таких случаях их тяжело будет выручить.

В Англию едут не дети, поэтому они не должны поддаваться на провокации. Если люди поехали на футбол, то они должны идти именно смотреть матч, а не выяснять отношения или разминаться в боях. Тренироваться надо в спортивных залах, а не за границей. Тем более, там все намного строже», – заявил Маркин.

Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве.

Источник: ТАСС
Лига Европы ЦСКА
Комментарии (5)
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vladimir-7
1522916228
Что-то В.Маркин до этой игры ПФК ЦСКА с Арсеналом в Лондоне молчал, как-будто российские болельщики первый раз едут за границу. Или о себе любимом напомнил.
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multiscan
1522918337
Глас вопиющего в пустыне. Дяденька молчал-молчал, и вдруг опять. Слова-то правильные, только кто их слушать будет, а вернее - прислушиваться? Что-то я об энтом "работнике с болельщиками" раньше ничего не слышал. Да и давно пора разделять приличных болельщиков и свору хулиганья под названием "фанаты".
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triton004
1522921579
Даже если с нашей стороны ничего не будет,всё равно они придумают свои "утиные истории"
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elsa
1522986566
в 16-м уже представили, быдлоте разве что медали не присваивали за разнесенный марсель
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