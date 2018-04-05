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    РФС – болельщикам ЦСКА в Лондоне: «Тренироваться надо в спортивных залах, а не за границей»

    Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин обратился к болельщикам ЦСКА, которые отправились в Лондон на матч 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом».

    «Болельщики должны достойно себя вести, не лезть на рожон, не провоцировать на конфликты. Люди едут за рубеж, они должны понимать, что представляют Россию: если на поле лицом страны являются футболисты, то на трибунах и в городе – болельщики, они должны иметь это в виду. Кроме того, они должны беспокоиться о себе: если у них будут проблемы, в таких случаях их тяжело будет выручить.

    В Англию едут не дети, поэтому они не должны поддаваться на провокации. Если люди поехали на футбол, то они должны идти именно смотреть матч, а не выяснять отношения или разминаться в боях. Тренироваться надо в спортивных залах, а не за границей. Тем более, там все намного строже», – заявил Маркин.

    Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве.

    Источник: ТАСС

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    05.04.2018 11:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      elsa 6 апреля 2018, 06:49

      в 16-м уже представили, быдлоте разве что медали не присваивали за разнесенный марсель

      0
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      Рейтинг: +508

      triton004 5 апреля 2018, 12:46

      Даже если с нашей стороны ничего не будет,всё равно они придумают свои "утиные истории"

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 5 апреля 2018, 11:52

      Глас вопиющего в пустыне. Дяденька молчал-молчал, и вдруг опять. Слова-то правильные, только кто их слушать будет, а вернее - прислушиваться? Что-то я об энтом "работнике с болельщиками" раньше ничего не слышал. Да и давно пора разделять приличных болельщиков и свору хулиганья под названием "фанаты".

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 апреля 2018, 11:17

      Что-то В.Маркин до этой игры ПФК ЦСКА с Арсеналом в Лондоне молчал,
      как-будто российские болельщики первый раз едут за границу. Или о себе
      любимом напомнил.

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