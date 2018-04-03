Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Председатель ВФСО «Динамо»: «Только по итогам матчей с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» можно будет что-то говорить»

Председатель ВФСО «Динамо»: «Только по итогам матчей с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» можно будет что-то говорить»

3 апреля 2018, 07:33

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский оценил игру своей команды в прошедшем матче против тульского «Арсенала».

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Арсенал» завершился со счетом 2:1.

— Вы посетили раздевалку команды после победы над «Арсеналом». Какие эмоции от матча?

— Думаю, все видели, что и по статистике, и по всем остальным компонентам футболисты «Динамо» полностью переигрывали тульский «Арсенал». Должны были гораздо раньше оборачивать свое преимущество в голы, но не забивали — где-то мастерства не хватало, где-то элементарного везения. И пропущенный от «Арсенала» мяч, с моей точки зрения, был единственным острым моментом, созданным соперниками у динамовских ворот. Ну и разумеется, такой мастер, как Дзюба, сразу его реализовал — тут вратарь был бессилен. Что говорить, сыграло мастерство большого во всех смыслах футболиста. Но наши игроки переломили ход встречи, проявили характер — это очень здорово. Видно, что у команды есть настрой и желание добиваться результата, а также понимание того, как это сделать. Будем стремиться закреплять этот успех. На мой взгляд, «Динамо» сейчас достаточно хорошо укомплектовано, футболисты собраны достойные, финансирование им обеспечено. Жалко, что пенальти не забили. Но об этом мы после матча поговорили с тренером в раздевалке.

— Вас устраивает качество игры «Динамо» в трех весенних матчах?

— У нас впереди три игры, в которых будет очень непросто. Только по итогам ближайших матчей с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» можно будет что-то говорить. Если рассуждать о прошедших встречах, то у нас в трех матчах было две ничьи и одна победа. С моей точки зрения, могло быть две победы.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
1
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
6
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:17
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
2
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
6
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+