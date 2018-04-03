Председатель ВФСО «Динамо»: «Только по итогам матчей с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» можно будет что-то говорить»

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский оценил игру своей команды в прошедшем матче против тульского «Арсенала».

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Арсенал» завершился со счетом 2:1.

— Вы посетили раздевалку команды после победы над «Арсеналом». Какие эмоции от матча?

— Думаю, все видели, что и по статистике, и по всем остальным компонентам футболисты «Динамо» полностью переигрывали тульский «Арсенал». Должны были гораздо раньше оборачивать свое преимущество в голы, но не забивали — где-то мастерства не хватало, где-то элементарного везения. И пропущенный от «Арсенала» мяч, с моей точки зрения, был единственным острым моментом, созданным соперниками у динамовских ворот. Ну и разумеется, такой мастер, как Дзюба, сразу его реализовал — тут вратарь был бессилен. Что говорить, сыграло мастерство большого во всех смыслах футболиста. Но наши игроки переломили ход встречи, проявили характер — это очень здорово. Видно, что у команды есть настрой и желание добиваться результата, а также понимание того, как это сделать. Будем стремиться закреплять этот успех. На мой взгляд, «Динамо» сейчас достаточно хорошо укомплектовано, футболисты собраны достойные, финансирование им обеспечено. Жалко, что пенальти не забили. Но об этом мы после матча поговорили с тренером в раздевалке.

— Вас устраивает качество игры «Динамо» в трех весенних матчах?

— У нас впереди три игры, в которых будет очень непросто. Только по итогам ближайших матчей с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» можно будет что-то говорить. Если рассуждать о прошедших встречах, то у нас в трех матчах было две ничьи и одна победа. С моей точки зрения, могло быть две победы.