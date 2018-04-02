«Бавария» «взяла» с собой в Севилью кота из Стамбула

Немецкая «Бавария» опубликовала в социальной сети фото высадки футболистов в аэропорту Севильи, где состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против одноименной команды. Вместе с игроками самолет покидал кот из Стамбула.

Это то самое существо, которое во время ответного матча 1/8 финала против турецкого «Бешикташа» (3:1) выбежало на поле. «Ротхозе» считают кота счастливым и сделали с ним фотомонтаж.

Игра в Севилье состоится 3 апреля и начнется в 21:45 по Москве.