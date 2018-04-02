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    «Бавария» «взяла» с собой в Севилью кота из Стамбула

    Немецкая «Бавария» опубликовала в социальной сети фото высадки футболистов в аэропорту Севильи, где состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против одноименной команды. Вместе с игроками самолет покидал кот из Стамбула.

    Это то самое существо, которое во время ответного матча 1/8 финала против турецкого «Бешикташа» (3:1) выбежало на поле. «Ротхозе» считают кота счастливым и сделали с ним фотомонтаж.

    Игра в Севилье состоится 3 апреля и начнется в 21:45 по Москве.

    Источник: Twitter

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    02.04.2018 21:09
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 апреля 2018, 12:19

      это фотошоп, вы че

      0
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      ...
      Рейтинг: +452

      тёска > Diesel133 3 апреля 2018, 23:49

      ну да,в статье написано.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 апреля 2018, 00:12

      Лучше бы кота поместили в чемодан...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 2 апреля 2018, 22:10

      кота пропиарили,теперь продадут за миллион

      1
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > тёска 3 апреля 2018, 00:12

      ....на шаурму)))

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      Рейтинг: +452

      тёска > ЖОРРО 3 апреля 2018, 23:53

      представь:ты надкусываешь шаурму а там рыжая шерсть торчит(((

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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > тёска 4 апреля 2018, 22:41

      хахах)))забавно и неприятно получилось бы))))

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