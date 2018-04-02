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    «Шахтер» установил новый рекорд УПЛ по крупным победам подряд

    Накануне состоялся матч 25-го тура чемпионата Украины, в котором встречались «Заря» и «Шахтер». Игра завершилась со счетом 0:3.

    Эта победа стала для донецкого клуба шестой крупной подряд, что является новым рекордом УПЛ. Общий счет в данной серии – 22:0.

    Ближе всего к подобному результату в сезоне-1997/98 было киевское «Динамо» – пять разгромов в шести матчах («Металлург» Мариуполь – 3:0, «Ворскла» – 4:1, «Нива» Тернополь – 4:2, «Металлург» Запорожье – 5:1, «Шахтер» – 3:0, «Прикарпатье» – 4:0).

    Источник: ua.tribuna

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    02.04.2018 07:15
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 апреля 2018, 09:25

      шахтёр львов, исправьте в тексте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 2 апреля 2018, 07:47

      Да Шахтеру скучно играть в УПЛ, пусть к нам заявляются

      2
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