«Шахтер» установил новый рекорд УПЛ по крупным победам подряд

Накануне состоялся матч 25-го тура чемпионата Украины, в котором встречались «Заря» и «Шахтер». Игра завершилась со счетом 0:3.

Эта победа стала для донецкого клуба шестой крупной подряд, что является новым рекордом УПЛ. Общий счет в данной серии – 22:0.

Ближе всего к подобному результату в сезоне-1997/98 было киевское «Динамо» – пять разгромов в шести матчах («Металлург» Мариуполь – 3:0, «Ворскла» – 4:1, «Нива» Тернополь – 4:2, «Металлург» Запорожье – 5:1, «Шахтер» – 3:0, «Прикарпатье» – 4:0).