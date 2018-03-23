Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кан обеспокоен состоянием Нойера перед стартом ЧМ-2018

    Бывший голкипер сборной Германии Оливер Кан сомневается в перспективах скорого выздоровления вратаря «Баварии» Мануэля Нойера.

    «Лично я сомневаюсь в перспективах Нойера. Ситуация, которая складывается вокруг него, очень нестабильна. При этом до старта ЧМ-2018 осталось всего три месяца. Это может привести к неприятным последствиям», – цитирует Кана SportBild.

    Напомним, что Нойер получил травму в сентябре прошлого года. На его счету в текущем сезоне лишь четыре сыгранных матча.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2018 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 10:38

      Хотя замена у сборной Германии не плохая,жаль Нойера.Здоровья ему.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 23 марта 2018, 09:52

      Тер-Штеген заслужил. А Нойер пусть норм восстановится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 23 марта 2018, 09:49

      Ну по вратарям у Германии, как и по всем линиям, кроме атаки проблем нет. Есть Тер-Штеген, Лено

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 марта 2018, 09:47

      Тер-Штегена берите! Где это видано, что игрок постоянного состава самой Барселоны не выступал за сборную?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11