Кан обеспокоен состоянием Нойера перед стартом ЧМ-2018

Бывший голкипер сборной Германии Оливер Кан сомневается в перспективах скорого выздоровления вратаря «Баварии» Мануэля Нойера.

«Лично я сомневаюсь в перспективах Нойера. Ситуация, которая складывается вокруг него, очень нестабильна. При этом до старта ЧМ-2018 осталось всего три месяца. Это может привести к неприятным последствиям», – цитирует Кана SportBild.

Напомним, что Нойер получил травму в сентябре прошлого года. На его счету в текущем сезоне лишь четыре сыгранных матча.