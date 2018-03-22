Мхитарян: «Смотрел матч «Лион» – ЦСКА. Армейцы стали намного сильнее в сравнении с прошлым годом»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян ожидает интересных матчей с ЦСКА в рамках 1/4 финала Лиги Европы. По словам армянина, армейцы стали сильнее по сравнению с осенью прошлого года, когда футболист играл против них в Лиге чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед».

«В этом сезоне я уже играл против ЦСКА в составе «Манчестер Юнайтед». Могу сказать, что, несмотря на то, что мы выиграли со счетом 4:1, мы столкнулись с большими трудностями. На этот раз я буду играть против ЦСКА в составе «Арсенала».

Я смотрел последний матч ЦСКА. И, однозначно, армейцы стали намного сильнее. Можно с уверенностью сказать, что нас ждет очень интересный матч», – приводит слова Мхитарян агентство международной информации «Новости Армения».

Первый поединок между «канонирами» и красно-синими состоится 5 апреля в Лондоне. Ответная встреча пройдет 12 числа в Москве.