Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мхитарян: «Смотрел матч «Лион» – ЦСКА. Армейцы стали намного сильнее в сравнении с прошлым годом»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян ожидает интересных матчей с ЦСКА в рамках 1/4 финала Лиги Европы. По словам армянина, армейцы стали сильнее по сравнению с осенью прошлого года, когда футболист играл против них в Лиге чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед».

    «В этом сезоне я уже играл против ЦСКА в составе «Манчестер Юнайтед». Могу сказать, что, несмотря на то, что мы выиграли со счетом 4:1, мы столкнулись с большими трудностями. На этот раз я буду играть против ЦСКА в составе «Арсенала».

    Я смотрел последний матч ЦСКА. И, однозначно, армейцы стали намного сильнее. Можно с уверенностью сказать, что нас ждет очень интересный матч», – приводит слова Мхитарян агентство международной информации «Новости Армения».

    Первый поединок между «канонирами» и красно-синими состоится 5 апреля в Лондоне. Ответная встреча пройдет 12 числа в Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2018 17:46
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 23 марта 2018, 00:37

      а мы и не спорим...поборемся...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 22 марта 2018, 20:08

      Армейцы стали намного сильнее, а команда Мхитаряну досталась послабее.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 20:00

      ты приследуешь нас????

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 20:29

      нет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > _Kesh_Suntar_ 22 марта 2018, 20:31

      а ты Мхитарян????

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 20:32

      ты дебил который ждет ответа )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > _Kesh_Suntar_ 22 марта 2018, 20:37

      а вот оскорблять не нужно было)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11