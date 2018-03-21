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    Арустамян: «Испания сыграет с Тунисом 9 июня в Краснодаре»

    Товарищеский матч между сборными Испании и Туниса состоится 9 июня в Краснодаре, сообщил в своем телеграм-канале комментатор и инсайдер Нобель Арустамян. Договор уже заключен. В настоящее время организаторами ведутся переговоры с телекомпаниями о трансляции поединка.

    Напомним, что «фурия роха» во время чемпионата мира в России будет базироваться именно в столице Кубани.

    По словам Арустамяна, проживание на базе академии «Краснодара» обойдется испанцам примерно в 30 тысяч долларов в сутки.

    Источник: Telegram

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    21.03.2018 18:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 20:48

      К организации этой встречи скорей всего приложился Галицкий и его можно понять ЧМ в Краснодаре не будет. И зря.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 21 марта 2018, 19:41

      И Британия до сих пор это не осуждает ? Проспали бриты это событие !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 21 марта 2018, 19:21

      Рядом Адыгея. Рамос может за адыгейским сыром в Майкоп проскочить) 90 км )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 21 марта 2018, 19:01

      Нормальное место.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 марта 2018, 18:30

      Думаю, что в ходе подготовки и проведения ЧМ, Краснодар завоюет уважение и признание у команд, зарубежных гостей и наших граждан!!!
      Солидная база, компетентное руководство и умение подать готовый продукт создали необходимую атмосферу футбола! Команды будут довольны организацией!

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 марта 2018, 18:22

      нобель, подскажи,... где сборная италии проживать будет?

      3
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