Арустамян: «Испания сыграет с Тунисом 9 июня в Краснодаре»

Товарищеский матч между сборными Испании и Туниса состоится 9 июня в Краснодаре, сообщил в своем телеграм-канале комментатор и инсайдер Нобель Арустамян. Договор уже заключен. В настоящее время организаторами ведутся переговоры с телекомпаниями о трансляции поединка.

Напомним, что «фурия роха» во время чемпионата мира в России будет базироваться именно в столице Кубани.

По словам Арустамяна, проживание на базе академии «Краснодара» обойдется испанцам примерно в 30 тысяч долларов в сутки.