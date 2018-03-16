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    Гончаренко не считает, что матч с «Арсеналом» будет определяющим для карьеры Головина 

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре полузащитника армейцев Александра Головина.

    – Головин провел феноменальный матч против «Лиона». Ранее его сватали как раз в лондонский «Арсенал». Не видите такого подтекста в вашем противостоянии с командой Венгера? Может быть, это вообще станет моментом истины для Александра?

    – Это точно не момент истины. Важно то, что Головин растет. Если он будет думать только о том, как нужно произвести впечатление, например, на тренера соперника, то на этом можно и погореть. Ему просто необходимо показать свой уровень, который у него уже есть. Тогда, думаю, Александр будет хорошо смотреться в этих встречах с «Арсеналом».

    – Вы говорили, что в гостевом матче с «МЮ» Головин сыграл на уровне Погба. Сопоставим ли он по своему классу с полузащитниками «Арсенала» – Уилширом, Рэмзи, Джакой?

    – Мы знаем, что Головин обладает достаточно высоким уровнем мастерства. А сравнивать с другими исполнителями его амплуа можно уже будет непосредственно на поле во время этих матчей.

    Напомним, что ЦСКА сыграет против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 5 апреля, ответный – 12 апреля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2018 22:29
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