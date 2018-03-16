Бубнов: «ЦСКА победил благодаря сыгранности, настрою, преимуществу в средней линии»

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал за счет чего ЦСКА удалось обыграть в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы «Лион». Он также отметил, что французская команда явно недооценила соперника после победы в Москве.

«В Москве ЦСКА уступил, поэтому перед ответным матчем «Лион» был явным фаворитом. Но команда Виктора Гончаренко здорово настроилась на ответный матч и до 72-й минуты переигрывала «Лион» в центре. ЦСКА лучше контролировал мяч, создавал моменты и реализовывал их. Игорь Акинфеев здорово выручал, особенно в первом тайме, да и защитники по большей части успевали страховать друг друга. В какой-то степени «Лион», пожалуй, недооценил соперника, не ожидал столь активного прессинга на чужой половине поля, такой интенсивности. К тому же после замен хозяев рисунок игры изменился, что также говорит не в пользу их первоначального плана.

Натхо – Головин – Дзагоев – этот треугольник уверенно контролировал середину поля, держал мяч, разыгрывал комбинации. Важную роль сыграли подключения фланговых защитников, остро открывался впереди Муса, который имел очевидный шанс открыть счет еще до перерыва, как всегда полезно проявил себя автор победного мяча Вернблум.

ЦСКА добился своего, главным образом, благодаря сыгранности, настрою, преимуществу в средней линии. Признаюсь, армейцы меня в хорошем смысле удивили. Я давал всего 10 процентов на их выход в четвертьфинал после поражения в домашней встрече, а попадание в число восьми сильнейших команд турнира изначально считал для них потолком. С учетом серьезных кадровых проблем ЦСКА, уже можно смело признать выход в четвертьфинал Лиги Европы несомненным успехом сезона. Если армейцам повезет со жребием, они могут продолжить преподносить сюрпризы, впрочем, на этой стадии вероятность проходного соперника крайне невелика.

В сравнении с «Зенитом» и «Локомотивом» ЦСКА выиграл по всем параметрам, проведя ровно оба тайма, выдержав функционально, проявив характер и продемонстрировав хорошее качество игры. Подопечные Гончаренко продолжают борьбу не только в Лиге Европы, но и в премьер-лиге, причем, исходя из увиденного, постараются побороться не просто за место в Лиге чемпионов», – считает Бубнов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА завершился со счетом 2:3 (первый матч – 1:0).