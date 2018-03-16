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    Бубнов: «ЦСКА победил благодаря сыгранности, настрою, преимуществу в средней линии»

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал за счет чего ЦСКА удалось обыграть в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы «Лион». Он также отметил, что французская команда явно недооценила соперника после победы в Москве.

    «В Москве ЦСКА уступил, поэтому перед ответным матчем «Лион» был явным фаворитом. Но команда Виктора Гончаренко здорово настроилась на ответный матч и до 72-й минуты переигрывала «Лион» в центре. ЦСКА лучше контролировал мяч, создавал моменты и реализовывал их. Игорь Акинфеев здорово выручал, особенно в первом тайме, да и защитники по большей части успевали страховать друг друга. В какой-то степени «Лион», пожалуй, недооценил соперника, не ожидал столь активного прессинга на чужой половине поля, такой интенсивности. К тому же после замен хозяев рисунок игры изменился, что также говорит не в пользу их первоначального плана.

    НатхоГоловинДзагоев – этот треугольник уверенно контролировал середину поля, держал мяч, разыгрывал комбинации. Важную роль сыграли подключения фланговых защитников, остро открывался впереди Муса, который имел очевидный шанс открыть счет еще до перерыва, как всегда полезно проявил себя автор победного мяча Вернблум.

    ЦСКА добился своего, главным образом, благодаря сыгранности, настрою, преимуществу в средней линии. Признаюсь, армейцы меня в хорошем смысле удивили. Я давал всего 10 процентов на их выход в четвертьфинал после поражения в домашней встрече, а попадание в число восьми сильнейших команд турнира изначально считал для них потолком. С учетом серьезных кадровых проблем ЦСКА, уже можно смело признать выход в четвертьфинал Лиги Европы несомненным успехом сезона. Если армейцам повезет со жребием, они могут продолжить преподносить сюрпризы, впрочем, на этой стадии вероятность проходного соперника крайне невелика.

    В сравнении с «Зенитом» и «Локомотивом» ЦСКА выиграл по всем параметрам, проведя ровно оба тайма, выдержав функционально, проявив характер и продемонстрировав хорошее качество игры. Подопечные Гончаренко продолжают борьбу не только в Лиге Европы, но и в премьер-лиге, причем, исходя из увиденного, постараются побороться не просто за место в Лиге чемпионов», – считает Бубнов.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА завершился со счетом 2:3 (первый матч – 1:0).

    Источник: Sportbox.ru

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    16.03.2018 10:41
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1481

      GM 16 марта 2018, 18:43

      Молодец, сменил коньки на лыжи и рассказал, почему его "пророчество" не сбылось.
      Настоящий "эксперт" :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 16 марта 2018, 16:56

      Бубен пустозвон,который раз в этом убеждаюсь!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 16 марта 2018, 13:29

      Эх, Бубен, ты так был так и останешься пустым барабаном. Ты же, *****, по армейцам панихидку справил. Какого хера теперь в эксперты метишь?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 13:23

      С победой и удачной жеребьевки.

      4
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      Рейтинг: +4025

      raritet 16 марта 2018, 13:21

      Бубнов личность публичная. Например , я то же мало надеялся на то что ,хоть кто-то пройдет дальше. Армейцы молодцы выложились по полной и сразу Бубнова давай склонять. Наверное , многие так же как и Александр мало верили в ЦСКА. Тем ценнее эта победа. То , что откровенно плохо сыграли их соперники, так это не наши проблемы. Думаю , французы немного недооценили армейцев. Если взять реально, то Леон сегодняшний-это равный соперник для ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +124

      Elect 16 марта 2018, 12:51

      Быстро переобулся Бубнов, говорил что не кто не выйдет, ЦСКА ловить не чего, а тут за счет чего ЦСКА победил, надо верить в команду

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 16 марта 2018, 12:27

      красноречив,Бубен...а чё до игры-то говорил?!

      0
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 16 марта 2018, 12:26

      цска с выходом!!!молодцы!!!!

      1
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      Рейтинг: -10

      nordonf 16 марта 2018, 12:25

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      -1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 16 марта 2018, 12:24

      Ребята из ЦСКА проявили характер в этом Бубнов прав. Всех болел ЦСКА и не только, с победой!

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