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  • Бубнов: «ЦСКА победил благодаря сыгранности, настрою, преимуществу в средней линии»

Бубнов: «ЦСКА победил благодаря сыгранности, настрою, преимуществу в средней линии»

16 марта 2018, 10:41
32

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал за счет чего ЦСКА удалось обыграть в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы «Лион». Он также отметил, что французская команда явно недооценила соперника после победы в Москве.

«В Москве ЦСКА уступил, поэтому перед ответным матчем «Лион» был явным фаворитом. Но команда Виктора Гончаренко здорово настроилась на ответный матч и до 72-й минуты переигрывала «Лион» в центре. ЦСКА лучше контролировал мяч, создавал моменты и реализовывал их. Игорь Акинфеев здорово выручал, особенно в первом тайме, да и защитники по большей части успевали страховать друг друга. В какой-то степени «Лион», пожалуй, недооценил соперника, не ожидал столь активного прессинга на чужой половине поля, такой интенсивности. К тому же после замен хозяев рисунок игры изменился, что также говорит не в пользу их первоначального плана.

НатхоГоловинДзагоев – этот треугольник уверенно контролировал середину поля, держал мяч, разыгрывал комбинации. Важную роль сыграли подключения фланговых защитников, остро открывался впереди Муса, который имел очевидный шанс открыть счет еще до перерыва, как всегда полезно проявил себя автор победного мяча Вернблум.

ЦСКА добился своего, главным образом, благодаря сыгранности, настрою, преимуществу в средней линии. Признаюсь, армейцы меня в хорошем смысле удивили. Я давал всего 10 процентов на их выход в четвертьфинал после поражения в домашней встрече, а попадание в число восьми сильнейших команд турнира изначально считал для них потолком. С учетом серьезных кадровых проблем ЦСКА, уже можно смело признать выход в четвертьфинал Лиги Европы несомненным успехом сезона. Если армейцам повезет со жребием, они могут продолжить преподносить сюрпризы, впрочем, на этой стадии вероятность проходного соперника крайне невелика.

В сравнении с «Зенитом» и «Локомотивом» ЦСКА выиграл по всем параметрам, проведя ровно оба тайма, выдержав функционально, проявив характер и продемонстрировав хорошее качество игры. Подопечные Гончаренко продолжают борьбу не только в Лиге Европы, но и в премьер-лиге, причем, исходя из увиденного, постараются побороться не просто за место в Лиге чемпионов», – считает Бубнов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА завершился со счетом 2:3 (первый матч – 1:0).

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Лион ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (32)
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Аид666
1521186386
ой как запел... а кто слив всех команд каркал... экспертище.... в первом матче игра ЦСКА была лучше Лиона, но один момент все перечеркнул, а все свои не реализовали...
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insider_retro
1521186859
Как никогда согласен! Блестяще тянули игру Головин и Дзагоев! Создали атмосферу превосходства и доминировали на поле, что редкость для наших клубов на выезде! Прекрасно смотрелось и великолепный результат! После таких игр, специалисты и СМИ начинают запоминать фамилии некоторых игроков!!!!!
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a_who
1521187630
Я не фанат конюшни. Но респект ! Поздравляю !
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Mirex_CSKA
1521187860
Спортинг в соперники и идём дальше
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OfaZavr
1521187891
вот здесь соглашусь, старались и показали все на что способны. молодцы!
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Zenmaster
1521188599
Спасибо ЦСКА за победу -- великолепно отыграли !!!
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Nerlinger
1521188718
ЦСКА Молодцы!!! ЗЕНИТ ПАЗОРНИКИ!!!
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vovan55
1521188766
ну хоть признался наш ведун, что об.мишурился... и сразу запел -лион недооценил соперника...а то бы он был прав...
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neutral person
1521188883
Головин делает всё. всегда принимает правильное решение. Забил сам. Приняв правильные решения отдал предголевые передачи. Уверен что заиграет в Европе. Парень прогрессирует
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Отчаянный Пердун
1521189552
Теперь попасть бы на Зальсбург, Спортинг или Лейпциг. С этими командами можно играть и проходить.
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