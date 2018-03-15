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  • Лига Европы. «Атлетико» во второй раз разгромил «Локомотив» и вышел в 1/4 финала

Лига Европы. «Атлетико» во второй раз разгромил «Локомотив» и вышел в 1/4 финала

15 марта 2018, 20:50
40

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» дома проиграл «Атлетико» – 1:5. Автором дубля стал Фернандо Торрес.

Московский клуб по сумме двух встреч (1:8) вылетел из турнира.

Лига Европы. 1/8 финала, ответный матч

Локомотив (Россия) – Атлетико (Испания) – 1:5 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Корреа, 16; 1:1 – Рыбус, 20; 1:2 – Ньигес, 47; 1:3 – Торрес, 65 (с пенальти); 1:4 – Торрес, 70; 1:5 – Гризманн, 85.

«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 75), Лысов, И. Денисов, Коломейцев (Тарасов, 63), Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан (Эдер, 46).

«Атлетико»: Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Хименес, Годин, Луис (Эрнандес, 62), Сауль (Гризманн, 61), Томас, Габи, Коке, Корреа, Торрес.

Первый матч – 0:3

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Локомотив Атлетико
Комментарии (40)
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Diesel133
1521136445
ну это какой-то пздц... 1-5 по игре не заслужили совсем...
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Опорник84
1521136494
В прошлом году все глумились над Спартаком по поводу 0-7! А тут и Локо получил пять! Это говорит о том что наши клубы не в состоянии бороться с командами уровня Ливера и Атлетико! А наши болельщики грызут друг друга, а тут плакать надо на сколько мы отстаем!
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Andrering87
1521136568
Атлетико показал свой класс...Локо жалко, не заслуживали такого поражения конечно...но ничего не поделаешь это футбол...
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slavа0508
1521136569
Ну не чего не поделаешь ,,,,таков пока уровень нашего футбола ,,,,сочувствую болелькщиам Локо,,,,,но надеюсь что по постепенно но будем расти,,,,,,
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Fan Loko mik
1521136773
Это тема для обсуждения с Геркусом и Советом директоров! Ну нет в ЛОКО топовых игроков, способных играть на таком высоком уровне, НЕТ! Значит нужно покупать, пока молодежь не подтянулась! Если попадем в ЛЧ, с таким составом будем всегда в качестве мальчиков для битья! Отрицательный опыт тоже опыт, главное сделать вовремя правильные выводы!
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BRO_football
1521136885
Да нормально сыграли. Сёмин и футболисты понимали, что Атлетико никаким образом не выиграешь, поэтому даже не стали слишком сильно стараться. Пусть спокойно отдыхают, восстанавливаются и готовятся к игре 1 апреля
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Dimon 007
1521137214
А теперь все вместе лезем и смотрим коменты недельной давности.... Атлетико говно, Локо его разорвёт...... А после матчей все сразу экспертами стали:)!
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insider_retro
1521137261
Велика разница и добавить нечего.... Одним старанием таких парней не переиграть...
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dinar7777dinar
1521140732
ну здесь было все понятно ! атлетико один их лучших коллективов в европе ! постоянно бьется с барсой и реалом и так далее ! Тут изначально все было известно ! локо все равно спасибо за то что прошли ниццу ! вы чемпионы в россии в этом году ! если бы на атлетико попали бы и цска и зенит то тоже бы отгребли по полной ! будьте объективны !
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OfaZavr
1521183097
первый тайм еще более менее пободались, а второй это вообще ужас, в Мадриде и то столько не получили а тут перед своими болельщиками эх....
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