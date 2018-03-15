Лига Европы. «Атлетико» во второй раз разгромил «Локомотив» и вышел в 1/4 финала

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» дома проиграл «Атлетико» – 1:5. Автором дубля стал Фернандо Торрес.

Московский клуб по сумме двух встреч (1:8) вылетел из турнира.

Лига Европы. 1/8 финала, ответный матч

Локомотив (Россия) – Атлетико (Испания) – 1:5 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Корреа, 16; 1:1 – Рыбус, 20; 1:2 – Ньигес, 47; 1:3 – Торрес, 65 (с пенальти); 1:4 – Торрес, 70; 1:5 – Гризманн, 85.

«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 75), Лысов, И. Денисов, Коломейцев (Тарасов, 63), Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан (Эдер, 46).

«Атлетико»: Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Хименес, Годин, Луис (Эрнандес, 62), Сауль (Гризманн, 61), Томас, Габи, Коке, Корреа, Торрес.

Первый матч – 0:3

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы