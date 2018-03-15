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    Лига Европы. «Атлетико» во второй раз разгромил «Локомотив» и вышел в 1/4 финала

    В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» дома проиграл «Атлетико» – 1:5. Автором дубля стал Фернандо Торрес.

    Московский клуб по сумме двух встреч (1:8) вылетел из турнира.

    Лига Европы. 1/8 финала, ответный матч

    Локомотив (Россия) – Атлетико (Испания) – 1:5 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Корреа, 16; 1:1 – Рыбус, 20; 1:2 – Ньигес, 47; 1:3 – Торрес, 65 (с пенальти); 1:4 – Торрес, 70; 1:5 – Гризманн, 85.

    «Локомотив»: Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 75), Лысов, И. Денисов, Коломейцев (Тарасов, 63), Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан (Эдер, 46).

    «Атлетико»: Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Хименес, Годин, Луис (Эрнандес, 62), Сауль (Гризманн, 61), Томас, Габи, Коке, Корреа, Торрес.

    Первый матч – 0:3

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 20:50
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 12:08

      Играли вроде бы не плохо,но мячи с непонятной легкостью влетали в ворота Локо.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 09:51

      первый тайм еще более менее пободались, а второй это вообще ужас, в Мадриде и то столько не получили а тут перед своими болельщиками эх....

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 марта 2018, 00:08

      Очень обидно! Теперь реабилитация только через золото!

      0
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      Рейтинг: +1

      rukolinp 15 марта 2018, 22:06

      Заработок на футбольных стaвках -> pro100stavki.ru

      -2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 15 марта 2018, 22:05

      ну здесь было все понятно ! атлетико один их лучших коллективов в европе ! постоянно бьется с барсой и реалом и так далее ! Тут изначально все было известно ! локо все равно спасибо за то что прошли ниццу ! вы чемпионы в россии в этом году ! если бы на атлетико попали бы и цска и зенит то тоже бы отгребли по полной ! будьте объективны !

      -1
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 15 марта 2018, 21:55

      Не в обиду Локомотиву будет сказано,но они по-моему хотели слить ЛЕ на этой стадии,чтобы не упустить преимущество в ЧР.Мне кажется,именно поэтому была радость результату жребия.Чтобы впоследствии обьяснить поражение неисоизмеримостью класса команд.

      1
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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 15 марта 2018, 21:42

      На самом деле ничего удивительного. Проиграли обладателю ЛЕ в этом году. Вообще Атлетико прямо сейчас по игре это уровень 1/4(железно) финала ЛЧ, а то и 1/2. Очень сильны мадридцы и равных им по сути нет - все соперники ниже на несколько голов.

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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 15 марта 2018, 21:41

      Послушаем, что теперь Геркус скажет. Обещал поиметь Атлетико

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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Розарио Агро 15 марта 2018, 21:45

      это кому он такое обещал?

      0
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро > Антисемит 15 марта 2018, 22:08

      По телеку в интервью сказал: не страшно отыграемся и выйдем в след раунд. ( по матч тв, в программе «все на матч»)

      0
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Розарио Агро 15 марта 2018, 22:21

      если действительно такое было, то это довольно глупый поступок. А вообще всё, что я видел и читал из его высказываний, сводилось к тому, что он рад тому, что нам попался самый сильный соперник, но никаких прогнозов от него я не слышал

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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 15 марта 2018, 21:22

      Ничего страшного. Терять было нечего, за то поиграли в удовольствие и опыт получили.

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      Рейтинг: +759

      sevsor 15 марта 2018, 21:13

      Думаю, что на своём поле проигрывать с таким счётом лидеру нашего чемпионата просто неприлично, даже такой хорошей команде. как "Атлетико"...при счёте 1-3 выключил телек, нервов не хватило...

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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 > sevsor 15 марта 2018, 21:43

      Такие поражения нужны, чтобы показывать что разница между чемпионатами пропасть и что нужно что-то менять, куда-то двигаться.

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