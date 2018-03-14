Гончаренко: «Для ЦСКА ситуация простая – надо забить «Лиону», чтобы выровнять положение»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал интервью перед ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «Лионом».

«Что я думаю на тему того, что ЦСКА в ЛЧ играл лучше на выезде, чем дома? Все те матчи были напряжeнные, и в них всe могло качнуться как в одну сторону, так и в другую. Что касается «Лиона», то он обладает индивидуально сильными футболистами. Они умеют подключаться и обыгрывать один в один. Но мы постараемся что-то изменить по сравнению с первой игрой.



Ситуация для нас простая – мы должны забить гол, чтобы выровнять положение. Мы будем стремиться это сделать. А дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Можно забить в начале, середине или конце. Можно поспешить. Но мы должны быть готовы к любому игровому сценарию», — сказал специалист.

Напомним, первый матч завершился поражением московского клуба с минимальным счетом.

Ответный состоится в четверг, 15 марта.