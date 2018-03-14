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    Гончаренко: «Для ЦСКА ситуация простая – надо забить «Лиону», чтобы выровнять положение»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал интервью перед ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «Лионом».

    «Что я думаю на тему того, что ЦСКА в ЛЧ играл лучше на выезде, чем дома? Все те матчи были напряжeнные, и в них всe могло качнуться как в одну сторону, так и в другую. Что касается «Лиона», то он обладает индивидуально сильными футболистами. Они умеют подключаться и обыгрывать один в один. Но мы постараемся что-то изменить по сравнению с первой игрой.

    Ситуация для нас простая – мы должны забить гол, чтобы выровнять положение. Мы будем стремиться это сделать. А дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Можно забить в начале, середине или конце. Можно поспешить. Но мы должны быть готовы к любому игровому сценарию», — сказал специалист.

    Напомним, первый матч завершился поражением московского клуба с минимальным счетом.

    Ответный состоится в четверг, 15 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2018 19:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 15 марта 2018, 07:42

      Ситуация проста-нужно ЗАБИВАТЬ на ОДИН гол больше , а значит АТАКОВАТЬ самим , а не ждать момента для контратаки-выжидать будет Лион. Прогноз-вылет ЦСКА

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 15 марта 2018, 00:15

      Все знают, что нужно делать армейцам в ответном матче. Осталось только эти знания воплотить на практике - в игре, что совсем не просто. Удачи армейцам и победы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 марта 2018, 20:52

      да элементарно конечно...

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 14 марта 2018, 20:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Смешно такие слова слышать от тренера.
      Лион в Москву приехал за ничьей, весь матч играл на контратаках, в последние 15 минут они решили выиграть и забили мяч.
      Гончаренко думает что они и во втором матче будут в обороне сидеть?!
      Думаю что Лион в первые 20 минут закатит 2 и будут играть на удержание.
      Гончаренко-меняй стратегию.

      -5
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Dimon 007 15 марта 2018, 07:45

      Закатит в контратаках , а дальше....... Как Спартак в Ливерпуле

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 14 марта 2018, 20:33

      Удачи ЦСКА и победы.

      2
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 14 марта 2018, 20:13

      В меня вопрос . А если ЦСКА выиграет со счётом 2:1 кто пройдёт дальше ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > Бмв525 14 марта 2018, 21:40

      Математика 2-3 класс. Там проходят примерно тоже самое)))

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > ALEX ML 14 марта 2018, 22:30

      Не все болелы ЦСКА учились в школе!

      -3
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 14 марта 2018, 20:13

      Не 16 а 15 числа !

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 14 марта 2018, 19:54

      ЦВБП! Удачи! Верим в победу!

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 19:49

      Удачи,родные.Главное первыми забить и не таким забивали!!!
      Вперед,ЦСКА.

      7
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