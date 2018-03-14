Рыбус: «В Мадриде у «Локомотива» действительно просто не было шансов»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус признал, что в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» у российской команды фактически не было шансов на положительный результат. Футболист отметил высокий уровень игроков мадридской команды.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, в 19:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:3.

— Почему первая игра с «Атлетико» сложилась для вашей команды столь неудачно?

— Это был очень тяжелый матч для «Локомотива». Всю игру мы пытались обороняться, поэтому с первых минут играли в пять защитников. Но нам противостояла команда топ-уровня, которая за последние несколько лет дважды выступала в финале Лиги чемпионов. В составе «Атлетико» собраны очень классные футболисты. Крайне сложно в играх с такими командами создавать моменты у их ворот.

— Не обидно, что все три мяча «Локомотив», по сути, доставил в свои ворота сам?

— Первый гол — понятно, там без шансов. Полузащитнику «Атлетико» Саулю удался фантастический удар. Второй и третий пропущенные голы — это наши потери мяча, после которых мы просто не успевали перестроиться и пропускали. Очень жаль, что все сложилось таким образом, но в выездной игре у нас действительно просто не было шансов.