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    Рыбус: «В Мадриде у «Локомотива» действительно просто не было шансов»

    Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус признал, что в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» у российской команды фактически не было шансов на положительный результат. Футболист отметил высокий уровень игроков мадридской команды.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, в 19:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:3.

    — Почему первая игра с «Атлетико» сложилась для вашей команды столь неудачно?

    — Это был очень тяжелый матч для «Локомотива». Всю игру мы пытались обороняться, поэтому с первых минут играли в пять защитников. Но нам противостояла команда топ-уровня, которая за последние несколько лет дважды выступала в финале Лиги чемпионов. В составе «Атлетико» собраны очень классные футболисты. Крайне сложно в играх с такими командами создавать моменты у их ворот.

    — Не обидно, что все три мяча «Локомотив», по сути, доставил в свои ворота сам?

    — Первый гол — понятно, там без шансов. Полузащитнику «Атлетико» Саулю удался фантастический удар. Второй и третий пропущенные голы — это наши потери мяча, после которых мы просто не успевали перестроиться и пропускали. Очень жаль, что все сложилось таким образом, но в выездной игре у нас действительно просто не было шансов.

    Источник: Известия

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    14.03.2018 07:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 14 марта 2018, 13:24

      УДАЧИ Локо дома надо выиграть ради престижа хотя бы !!!да и для коэффициента страны полезно

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 11:23

      но уж у себя то дома должны сыграть предельно сконцентрировано и порадовать болельщиков пусть не проходом дальше ну хотя бы качественной игрой а может и результатом.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 10:30

      Главное показать хорошую игру перед своими болельщиками.

      3
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 14 марта 2018, 09:57

      Когда Зенит делал Баварию 4:0,кто-то тоже думал что нет шансов,однако...
      если играть в атаку,то все получится. если 2 удара по воротам за полтора часа,то вряд ли..

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 14 марта 2018, 09:36

      Да и здесь их немного.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 14 марта 2018, 09:30

      Задача Локо - не быть разгромленными дважды.

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