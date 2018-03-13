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    «ПСЖ» может купить Кейна, если Неймар перейдет в «Реал»

    «ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. На этот шаг парижане пойдут, если Неймар отправится в «Реал» ближайшим летом.

    Ранее сообщалось, что бразилец не хочет продолжать выступление за французский топ-клуб и попросил своего отца начать переговоры с мадридцами.

    В нынешнем сезоне Кейн провел 39 поединков, записав в свой актив 35 голов и четыре результативные передачи. Его контракт со «шпорами» рассчитан до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 120 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    13.03.2018 13:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 14 марта 2018, 19:38

      Скорее произойдёт следущее, Кейн перейдёт в Реал,а петушара останется в ПСЖ.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 13 марта 2018, 15:02

      Лучше жу кейн в реал а неймар пусть остается.

      3
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 13 марта 2018, 14:56

      Кейн только к вам не хочет явно))) туда же в Реал уйдёт :D более вероятней)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 13:58

      Ну вы даете ,вряд ли такое возможно.

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 марта 2018, 13:47

      Надо быть сумасшедшим, чтобы будучи ТОП-игроком АПЛ, в расцвете лет уйти в Лигу1, пусть даже в ПСЖ. Не новость, а абы что и с боку бантик)))

      4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > СуперПАВ9 14 марта 2018, 01:10

      При чём тут Германия?))))

      1
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