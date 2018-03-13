«ПСЖ» может купить Кейна, если Неймар перейдет в «Реал»

«ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. На этот шаг парижане пойдут, если Неймар отправится в «Реал» ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что бразилец не хочет продолжать выступление за французский топ-клуб и попросил своего отца начать переговоры с мадридцами.

В нынешнем сезоне Кейн провел 39 поединков, записав в свой актив 35 голов и четыре результативные передачи. Его контракт со «шпорами» рассчитан до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 120 миллионов евро.