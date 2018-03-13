Кан: «Германия едет в Россию за титулом»

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан рассказал о целях, которые будут поставлены перед национальной командой его страны на предстоящем в России чемпионате мира.

«Германия едет на мундиаль не защищать титул, они ставят задачу опять его выиграть. Положительным моментом является то, что с более опытными немецкими игроками активно конкурируют молодые талантливые футболисты, которые выиграли Кубок конфедераций летом 2017 года. И это говорит о хорошем качестве и уровне игроков немецкой сборной», – заявил Кан.

Сборная Германии на ЧМ-2018 будет выступать в группе F. Конкуренцию ей за выход в плей-офф составят Мексика, Швеция и Южная Корея.