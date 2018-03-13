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    Кан: «Германия едет в Россию за титулом»

    Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан рассказал о целях, которые будут поставлены перед национальной командой его страны на предстоящем в России чемпионате мира.

    «Германия едет на мундиаль не защищать титул, они ставят задачу опять его выиграть. Положительным моментом является то, что с более опытными немецкими игроками активно конкурируют молодые талантливые футболисты, которые выиграли Кубок конфедераций летом 2017 года. И это говорит о хорошем качестве и уровне игроков немецкой сборной», – заявил Кан.

    Сборная Германии на ЧМ-2018 будет выступать в группе F. Конкуренцию ей за выход в плей-офф составят Мексика, Швеция и Южная Корея.

    Источник: Известия

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    13.03.2018 09:05
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 13 марта 2018, 21:09

      «Германия едет в Россию за титулом» Блицкриг 2 ?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 13 марта 2018, 15:26

      А вы точно приедете?

      0
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