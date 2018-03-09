Чорлука считает, что «Локомотив» не заслуживал поражения от «Атлетико» с крупным счетом

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» (0:3).

«Мы сделали три большие ошибки, потому и проиграли 0:3. Ошибки Гилерме не нервировали. Мы не пропустили из-за них, к тому же, мы уверены в нем за долгие годы игры. Шанс «Локомотива» в ответной игре в том, что будет холодно.

Конечно, тяжело было все время находиться под прессингом. Эдер играл неплохо, думаю, судья мог бы дать несколько свистков на нем. «Атлетико» сегодня был лучше, но не на 3:0», – сказал Чорлука.

Ответная встреча состоится в Москве 15 марта.