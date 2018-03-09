Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чорлука считает, что «Локомотив» не заслуживал поражения от «Атлетико» с крупным счетом

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» (0:3).

    «Мы сделали три большие ошибки, потому и проиграли 0:3. Ошибки Гилерме не нервировали. Мы не пропустили из-за них, к тому же, мы уверены в нем за долгие годы игры. Шанс «Локомотива» в ответной игре в том, что будет холодно.

    Конечно, тяжело было все время находиться под прессингом. Эдер играл неплохо, думаю, судья мог бы дать несколько свистков на нем. «Атлетико» сегодня был лучше, но не на 3:0», – сказал Чорлука.

    Ответная встреча состоится в Москве 15 марта.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2018 00:43
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 9 марта 2018, 09:49

      скажите еще спасибо Гризману, что в пустые ворота не закатил, и судье за не поставленный пендель...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 марта 2018, 07:21

      Я бы согласился бы с тобой -если бы не смотрел бы игру сам.Вы со своей половины почти выйти не могли,о чем ты вообще говоришь?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 9 марта 2018, 05:38

      Ладно оправдываться. Обосрались жиденько. На ответку в мадрид можно и не ехать. Что так 3-0 что отбегать матч и те же 3-0 получить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 9 марта 2018, 04:05

      Ты, Чорлука, это всё в протокол запиши. И про ваши яйца, что мешали, не забудь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 9 марта 2018, 01:39

      :DD
      Ошибки Гильерме??? Сауль полтора часа с мячом был, никто и не мешал ему пробить

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11