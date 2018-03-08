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    Семин: «Было ли стыдно за «Локомотив»? Ни в коем случае»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил действия своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» (0:3).

    Ответная встреча состоится 15 марта на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.

    «Было ли стыдно за «Локомотив»? Ни в коем случае. В каких-то периодах мы играли с «Атлетико» на равных, хорошо действовали в тактическом плане. Наверное, надо учитывать, что для нас это старт сезона, а также надо учитывать отсутствие в нашем составе двух ведущих игроков, которые могли бы создать острейшие ситуации. Кроме результата, все остальное положительное. Игроки сражались и получили громадный опыт», – сказал Семин.

    ЦСКА и «Локо» проиграли и не забили. А ругать не за что

    Источник: Sport24

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    08.03.2018 23:36
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 09:59

      может и не стыдно конечно, но на фоне топовой команды мы еще раз увидели не конкурентоспособный уровень нашего футбола.

      3
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      Рейтинг: +5

      I-G > OfaZavr 9 марта 2018, 12:18

      Зато они по зарплатам конкурентноспособны.

      -2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > I-G 9 марта 2018, 18:01

      по зарплатам это да, жаль не по качеству игры.

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 9 марта 2018, 09:53

      "Наверное, надо учитывать, что для нас это старт сезона"

      я думал старт сезона с 1 тура начинается....

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 9 марта 2018, 09:52

      Не надо стыдить опытного специалиста в поражении от сильнейшей команды сильнейшего первенства,а стыдить надо тех предшественников,что возглавляли Локомотив! Юрий Павлович сумел из средней команды вывести в лидеры первенства не имея звездных мастеров,не говоря уже об отсутствии зимнего усиления! А о том,что шансы невелики было понятно всем,надеялись лишь на удачу,но удача сопутствует чаще всего сильнейшим!

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 9 марта 2018, 09:40

      В очередной раз,удивляюсь некоторым комментариям... парни,Атлетико,это даже не Бильбао... Да,Локо проиграл,но почему Сёмину должно быть стыдно??? Команда,пыталась что-то делать,но уровень нашего чемпионата и испанского,это как небо и земля... будем надеяться на московскую игру,вдруг,да случится чудо... а обосрать и критиковать,всегда проще...

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 09:21

      Винить Локомотив не в чем ,он показал свой уровень.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 марта 2018, 01:14

      И это наш чемпион а потом все орут что мы футбольная страна нет мы не футбольная страна не надо путать с СССР вот там были времена и герои а сейчас остались только игрочишки и тренеришки любящие бабосики

      1
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      Рейтинг: +157

      pik54 9 марта 2018, 01:08

      ни как+ой игры.

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      Рейтинг: +452

      denzillo 9 марта 2018, 01:08

      Откровенно говоря, был большего мнения о Ю.П.....жаль смотреть на наш деградирующий футбол....если такому тренеру не стыдно, ТО о других, более молодых "тренеришках" вообще страшно подумать.

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      Рейтинг: +452

      denzillo 9 марта 2018, 01:05

      А жаль, Юрий Палыч, что тебе не стыдно! Должно быть стыдно-ты представляешь нашу СТРАНУ, а если ты заранее понимаешь, что наш уровень футбола полное г... и тебе за это ничего не будет- то никогда прогрессировать и тянуться к мировым мастерам мы не будем!

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 9 марта 2018, 01:03

      Позора нет. Поражение 0:3 от команды уровня Атлетико для любой российской команды - это норма. Разница в классе конечно чудовищная, ну так что удивительного-то в этом? По стоимости состава все три наших команды В РАЗЫ уступают сегодняшним соперникам. Состав Зенита стоит 144 млн евро, у Лейпцига под 300. У Локо - меньше 90, у Атлетико за 350, у ЦСКА меньше 70, у Лиона около 200, и о чем копья ломать?

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Вомбат 9 марта 2018, 01:11

      причем здесь деньги? играть не умеют а мы тут все пыжимся миллиарды тратим на никому не нужные потом стадионы кто на них ходить будет в Калининграде Саранске Волгограде Нижнем Новгороде и Сочи там и команд нет и футбол там никому не нужен кроме Путина и К

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      Рейтинг: +452

      denzillo > Вомбат 9 марта 2018, 01:13

      во первых,от куда цифры?Во вторых, врядли лейпциг даже если и 300 лям стоит, то держит целый ряд пришейпристебаев-паразитов корупционеров! так что бомжи прое.....ли столько народного бабла, что таких лейпцигов, думаю можно 10 купить уже было! =)

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