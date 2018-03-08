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Семин: «Было ли стыдно за «Локомотив»? Ни в коем случае»

8 марта 2018, 23:36
38

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил действия своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» (0:3).

Ответная встреча состоится 15 марта на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Было ли стыдно за «Локомотив»? Ни в коем случае. В каких-то периодах мы играли с «Атлетико» на равных, хорошо действовали в тактическом плане. Наверное, надо учитывать, что для нас это старт сезона, а также надо учитывать отсутствие в нашем составе двух ведущих игроков, которые могли бы создать острейшие ситуации. Кроме результата, все остальное положительное. Игроки сражались и получили громадный опыт», – сказал Семин.

ЦСКА и «Локо» проиграли и не забили. А ругать не за что

Источник: Sport24
Лига Европы Атлетико Локомотив Семин Юрий
Комментарии (38)
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insider_retro
1520541756
Не стыдно... Но и гордость не распирала... Вратарюга лепил сегодня залепухи, да и остальные не впечатлили... Очков в копилку УЕФА нет, голов нет, надежд не много, только опыт в активе...
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санкус
1520542253
"...Кроме результата, все остальное положительное..." так результат то самое главное !!! остальное "балтология" правильные слова были бы "..стыдно извините за ******..."
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Burunduk
1520542989
А чего тут стыдиться, нежеланно, но ожидаемо. Индивидуальное мастерство и скорость соперника на голову выше. Остается только учиться.
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Freyd
1520543510
Юрий Палыч за вас никогда не стыдно
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Freyd
1520543665
А игроки опыта наберут
Ответить
Антон bx14e
1520543713
Играть в атаку надо! только вперед! Если бы Фёдор Емельяненко только защищался,никто б его не знал! Без голов в футболе нет побед,и,соответственно,титулов! Хватит трусить,хватит бояться,нужно побеждать!..Хотя бы в Чемпионате! ..А с такой установкой на матч,можно и не лететь было бы..перелет,гостиницы,форма(даже изолетну в цвет формы привезли),нервы(мои в том числе),престиж страны!...Получили бы техническое,хоть сэкономили... Фу,надо что-то менять.так нельзя
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Коза Ностра
1520544919
Какой старт сезона?Чё Шпалыч несёт?до конца сезона осталось 9 игр.А Атлетик раскатал Лохомото как щенков.Ростов в прошлом году только на последней минуте пропустил на Камп-Ноу Атлетику,а Лохи всю игру дрыщали.Позор!!!Ща будет гундеть,что в Москве отыграются и дажЫ пабидят
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denzillo
1520546753
А жаль, Юрий Палыч, что тебе не стыдно! Должно быть стыдно-ты представляешь нашу СТРАНУ, а если ты заранее понимаешь, что наш уровень футбола полное г... и тебе за это ничего не будет- то никогда прогрессировать и тянуться к мировым мастерам мы не будем!
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zigbert
1520576479
Винить Локомотив не в чем ,он показал свой уровень.
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OfaZavr
1520578747
может и не стыдно конечно, но на фоне топовой команды мы еще раз увидели не конкурентоспособный уровень нашего футбола.
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