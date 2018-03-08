Семин: «Было ли стыдно за «Локомотив»? Ни в коем случае»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил действия своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» (0:3).

Ответная встреча состоится 15 марта на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Было ли стыдно за «Локомотив»? Ни в коем случае. В каких-то периодах мы играли с «Атлетико» на равных, хорошо действовали в тактическом плане. Наверное, надо учитывать, что для нас это старт сезона, а также надо учитывать отсутствие в нашем составе двух ведущих игроков, которые могли бы создать острейшие ситуации. Кроме результата, все остальное положительное. Игроки сражались и получили громадный опыт», – сказал Семин.

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