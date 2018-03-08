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    Гончаренко: «ЦСКА не заслуживал поражения в матче с «Лионом»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что его команда не заслужила поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона» (0:1).

    Ответная игра состоится 15 марта во Франции и начнется в 23:05 по московскому времени.

    «Думаю, исходя из хода игры, мы не заслуживали поражения. Не можем нащупать атакующих действий. Мало создаем моментов. Они достаточно сумбурные. Это не то, что отрабатываем на тренировках. Это проблема.

    Не можем бесконечно выезжать на защите. Усугубляло ситуацию и то, что дробило поле. Совершали много потерь на ведении мяча и передачах», – сказал Гончаренко.

    ЦСКА и «Локо» проиграли и не забили. А ругать не за что

    Источник: Sport24

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    08.03.2018 23:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 марта 2018, 11:00

      ...писатель записок игрокам наконец-то задумался над тем что от его записок маразм на поле только крепчает. А если к этому прибавляется ещё и мороз, то маразмометр зашкаливает!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 09:52

      Лиону поле может тоже мешало но они ждали своего момента и грамотно его реализовали, а вот насчет атаки согласен, на одной обороне далеко не уедешь, хотя и она не безупречная.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 09:19

      Может повезет в Лионе?

      2
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 9 марта 2018, 08:18

      Не чего не получалось,но поражения не заслуживали!Интересно,это как так?

      0
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 9 марта 2018, 01:32

      Блин звучит как похороны

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 9 марта 2018, 01:06

      Обе команды ничего не показали повезло Лиону вот и всё.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 марта 2018, 23:45

      Сам сказал, что ни хрена не создали, чтобы выиграть - и вдруг не заслужили просер!...
      Пля..ть , только на выигрыш играть на своей территории!!! Хватит сорок первых годов!...
      Извините, с Восьмым Марта!
      С ув.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 марта 2018, 23:34

      Это все видели и грех не согласится... Поражение случилось...
      Для победы надо забивать, а наше дуракаволяние поперёк поля редко приводит к голу...
      А по другому - никак... Некому и нечем...

      4
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 8 марта 2018, 23:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давно говорю, что ЦСКА нужен тренер классом повыше

      -4
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > DOCTOR PENALTY 8 марта 2018, 23:30

      А Дзагоев говорит что им газон нужен классом повыше.

      3
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > DOCTOR PENALTY 8 марта 2018, 23:48

      Коням трансферы нужны миллионов на 15-20 в евро валюте ;)

      4
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY > uBaH_ 9 марта 2018, 00:00

      да, и это тоже

      0
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      Рейтинг: +1573

      Муруал > uBaH_ 9 марта 2018, 00:05

      Столько при нынешних ценах на приличных игроков вряд ли хватит.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > DOCTOR PENALTY 9 марта 2018, 01:21

      Тренер, что надо! С таким составом и тащит! А вот травма Тимура Жамалетдинова печалит. Заиграть уже в этом сезоне должен был. Не говоря уже о травмах Фернандеса и Васина. Щенников от травмы не восстановился, Василий матч пропускал.

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