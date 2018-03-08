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  • Гончаренко: «ЦСКА не заслуживал поражения в матче с «Лионом»

Гончаренко: «ЦСКА не заслуживал поражения в матче с «Лионом»

8 марта 2018, 23:24
19

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что его команда не заслужила поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона» (0:1).

Ответная игра состоится 15 марта во Франции и начнется в 23:05 по московскому времени.

«Думаю, исходя из хода игры, мы не заслуживали поражения. Не можем нащупать атакующих действий. Мало создаем моментов. Они достаточно сумбурные. Это не то, что отрабатываем на тренировках. Это проблема.

Не можем бесконечно выезжать на защите. Усугубляло ситуацию и то, что дробило поле. Совершали много потерь на ведении мяча и передачах», – сказал Гончаренко.

ЦСКА и «Локо» проиграли и не забили. А ругать не за что

Источник: Sport24
Лига Европы ЦСКА Лион Гончаренко Виктор
Комментарии (19)
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DOCTOR PENALTY
1520540800
Давно говорю, что ЦСКА нужен тренер классом повыше
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insider_retro
1520541299
Это все видели и грех не согласится... Поражение случилось... Для победы надо забивать, а наше дуракаволяние поперёк поля редко приводит к голу... А по другому - никак... Некому и нечем...
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Par Mezan
1520541945
Сам сказал, что ни хрена не создали, чтобы выиграть - и вдруг не заслужили просер!... Пля..ть , только на выигрыш играть на своей территории!!! Хватит сорок первых годов!... Извините, с Восьмым Марта! С ув.
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Сержтир
1520546819
Обе команды ничего не показали повезло Лиону вот и всё.
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Бмв525
1520548341
Блин звучит как похороны
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yarik1_78
1520572737
Не чего не получалось,но поражения не заслуживали!Интересно,это как так?
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zigbert
1520576346
Может повезет в Лионе?
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OfaZavr
1520578376
Лиону поле может тоже мешало но они ждали своего момента и грамотно его реализовали, а вот насчет атаки согласен, на одной обороне далеко не уедешь, хотя и она не безупречная.
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vick-north-west
1520582409
...писатель записок игрокам наконец-то задумался над тем что от его записок маразм на поле только крепчает. А если к этому прибавляется ещё и мороз, то маразмометр зашкаливает!
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