Гончаренко: «ЦСКА не заслуживал поражения в матче с «Лионом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что его команда не заслужила поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона» (0:1).

Ответная игра состоится 15 марта во Франции и начнется в 23:05 по московскому времени.

«Думаю, исходя из хода игры, мы не заслуживали поражения. Не можем нащупать атакующих действий. Мало создаем моментов. Они достаточно сумбурные. Это не то, что отрабатываем на тренировках. Это проблема.

Не можем бесконечно выезжать на защите. Усугубляло ситуацию и то, что дробило поле. Совершали много потерь на ведении мяча и передачах», – сказал Гончаренко.

ЦСКА и «Локо» проиграли и не забили. А ругать не за что