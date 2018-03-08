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    Фернандеш, Антон и Алексей Миранчуки сыграют у «Локомотива» с первых минут; Гризманн и Коста появятся в атаке у «Атлетико»

    Стали известны стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетико» и «Локомотивом».

    «Атлетико»: Вернер, Луис, Парти, Коке, Гризманн, Сауль, Корреа, Коста, Эрнандес, Хуанфран, Хименес.

    «Локомотив»: Гилерме, Фернандеш, Пейчинович, Чорлука, Игнатьев, Эдер, Игорь Денисов, Рыбус, Кверквелия, Алексей Миранчук, Антон Миранчук.

    Матч начнется в 21:00 по московскому времени. За событиями встречи можно следить здесь.

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    Источник: Twitter

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    08.03.2018 20:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 08:25

      Конечно Атлетико владеет преимуществом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 8 марта 2018, 21:51

      Мда, пока не фонтан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 8 марта 2018, 21:50

      унылый футбол в первом тайме ЦСКА и Локо

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Mishanj 8 марта 2018, 22:29

      обезьянка)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 марта 2018, 21:03

      Удачи ЛОКО и конечно полной концентрации !Парни мы в вас верим !

      2
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      Рейтинг: +9

      junibars 8 марта 2018, 21:01

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      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 20:30

      ох и тяжело придется но верим в Локо, удачи и победы!

      6
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 8 марта 2018, 20:27

      ВЕРЮ!БУДЕТ 2-1 В ПОЛЬЗУ ЛОКО ЦСКА И ЗЕНИТА!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 20:20

      Атака у Мадрида очень и очень бодрая.И тут Рыбусь написали,что попало!!!
      Удачи,Локомотив,вы можете!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 марта 2018, 20:19

      Ну что, пожелаем удачи нашим командам! Ох и тяжело будет, но будем верить!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 марта 2018, 20:16

      Атака, конечно, у мадридцев - ураган!..
      И тем не менее, Локомотив может терпеливо вынести порывы и шквал, а в редкие минуты затишья запихать нужный выездной мяч! Удачи!

      7
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > insider_retro 8 марта 2018, 21:31

      на раслабоне играет Мадрид

      0
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