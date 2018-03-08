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  • Фернандеш, Антон и Алексей Миранчуки сыграют у «Локомотива» с первых минут; Гризманн и Коста появятся в атаке у «Атлетико»

Фернандеш, Антон и Алексей Миранчуки сыграют у «Локомотива» с первых минут; Гризманн и Коста появятся в атаке у «Атлетико»

8 марта 2018, 20:11
13

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетико» и «Локомотивом».

«Атлетико»: Вернер, Луис, Парти, Коке, Гризманн, Сауль, Корреа, Коста, Эрнандес, Хуанфран, Хименес.

«Локомотив»: Гилерме, Фернандеш, Пейчинович, Чорлука, Игнатьев, Эдер, Игорь Денисов, Рыбус, Кверквелия, Алексей Миранчук, Антон Миранчук.

Матч начнется в 21:00 по московскому времени. За событиями встречи можно следить здесь.

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Источник: Twitter
Лига Европы Локомотив Атлетико
Комментарии (13)
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Shogun
1520529301
Какой бл9 Рыбусь он РЫБУС, у атлетов составчик не основной то, шанс есть
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insider_retro
1520529392
Атака, конечно, у мадридцев - ураган!.. И тем не менее, Локомотив может терпеливо вынести порывы и шквал, а в редкие минуты затишья запихать нужный выездной мяч! Удачи!
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Сильвербой
1520529592
Ну что, пожелаем удачи нашим командам! Ох и тяжело будет, но будем верить!
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Татарин за ЦСКА
1520529606
Атака у Мадрида очень и очень бодрая.И тут Рыбусь написали,что попало!!! Удачи,Локомотив,вы можете!!!
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зенит ничто
1520530036
ВЕРЮ!БУДЕТ 2-1 В ПОЛЬЗУ ЛОКО ЦСКА И ЗЕНИТА!
Ответить
OfaZavr
1520530223
ох и тяжело придется но верим в Локо, удачи и победы!
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XaXatyn
1520532217
Удачи ЛОКО и конечно полной концентрации !Парни мы в вас верим !
Ответить
3a zenit
1520535019
унылый футбол в первом тайме ЦСКА и Локо
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Измайловский Кочегар
1520535062
Мда, пока не фонтан.
Ответить
zigbert
1520573106
Конечно Атлетико владеет преимуществом.
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