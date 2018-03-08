Фернандеш, Антон и Алексей Миранчуки сыграют у «Локомотива» с первых минут; Гризманн и Коста появятся в атаке у «Атлетико»

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетико» и «Локомотивом».

«Атлетико»: Вернер, Луис, Парти, Коке, Гризманн, Сауль, Корреа, Коста, Эрнандес, Хуанфран, Хименес.

«Локомотив»: Гилерме, Фернандеш, Пейчинович, Чорлука, Игнатьев, Эдер, Игорь Денисов, Рыбус, Кверквелия, Алексей Миранчук, Антон Миранчук.

Матч начнется в 21:00 по московскому времени. За событиями встречи можно следить здесь.

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