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  • Директор «Барселоны»: «Опции выкупа в 700 миллионов должно быть достаточно, чтобы Месси завершил карьеру у нас»

Директор «Барселоны»: «Опции выкупа в 700 миллионов должно быть достаточно, чтобы Месси завершил карьеру у нас»

8 марта 2018, 19:44
6

Директор «Барселоны» по финансам и стратегическому развитию Панчо Шредер поделился мнением о контракте нападающего Лионеля Месси. Сумма отступных по нему составляет 700 миллионов евро.

«Мы установили опцию выкупа, которой, по нашему мнению, достаточно, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне». Но год назад мы думали, что опции выкупа Неймара также достаточно, чтобы удержать его. Прошлым летом оказалось, что это не так.

Сложно представить, чтобы кто-то попытался купить Месси. Но у меня нет хрустального шара, чтобы заглянуть в будущее», – сказал Шредер.

Напомним, что контракт Месси рассчитан до 2021 года.

Источник: Skysports
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (6)
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dinar7777dinar
1520527859
величайший футболист !!
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panmon
1520530969
Помню новость про то что Симеоне увеличили зарплату и сократили время по контракту просто за то что он крутой тренер для Атлетико. Тут будет тоже самое Месси уже столько сделал для клуба, что стоит попросить - его отпустят за вполне вменяемую сумму. Не бесплатно конечно, но заставлять его играть если исчезнет мотивация - точно не будут
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Татарин за ЦСКА
1520531711
месси скажет,что уйдёт и он уйдёт.Скажет за 700 млн,значит за 700 млн,а скажет за 500 рублей,уйдёт за 500 рублей.Потому что Лео больше правит в клубе,а руководство потеряло контроль над ним!!!!
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zigbert
1520572690
А что ему плохо в Барселоне?
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DeStar
1520611638
можно подумать кому-то в голову взбредет пытаться месси купить. Это тупо со всех точек зрения. вон псж тоже накупился и сразу захотел лч, а что логично ведь. И если месси хоть в псж перейдет, далеко не факт что за оставшиеся годы игры месси, псж выиграет хотя бы одно лч, а бабки то уплочены. так что 700 млн за месси, с точки зрения результатов не оправдана. Реклама да, отобьет кучу бабла. Но с игры... кто мне скажет .что приход месси в любой другой клуб сделает его сразу победителем лч.. да никто. Месси в родной аргентине не так лихо играет как в барсе. А что будет в псж... никто не знает, а в сити( апл) так и подавно. А за 700 лямов владельцы имеют право требовать победы в финале лч со счетом 10-0 .
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