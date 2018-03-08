Директор «Барселоны»: «Опции выкупа в 700 миллионов должно быть достаточно, чтобы Месси завершил карьеру у нас»

Директор «Барселоны» по финансам и стратегическому развитию Панчо Шредер поделился мнением о контракте нападающего Лионеля Месси. Сумма отступных по нему составляет 700 миллионов евро.

«Мы установили опцию выкупа, которой, по нашему мнению, достаточно, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне». Но год назад мы думали, что опции выкупа Неймара также достаточно, чтобы удержать его. Прошлым летом оказалось, что это не так.

Сложно представить, чтобы кто-то попытался купить Месси. Но у меня нет хрустального шара, чтобы заглянуть в будущее», – сказал Шредер.

Напомним, что контракт Месси рассчитан до 2021 года.