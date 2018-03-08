Директор «Барселоны»: «Опции выкупа в 700 миллионов должно быть достаточно, чтобы Месси завершил карьеру у нас»

можно подумать кому-то в голову взбредет пытаться месси купить. Это тупо со всех точек зрения. вон псж тоже накупился и сразу захотел лч, а что логично ведь. И если месси хоть в псж перейдет, далеко не факт что за оставшиеся годы игры месси, псж выиграет хотя бы одно лч, а бабки то уплочены. так что 700 млн за месси, с точки зрения результатов не оправдана. Реклама да, отобьет кучу бабла. Но с игры... кто мне скажет .что приход месси в любой другой клуб сделает его сразу победителем лч.. да никто. Месси в родной аргентине не так лихо играет как в барсе. А что будет в псж... никто не знает, а в сити( апл) так и подавно. А за 700 лямов владельцы имеют право требовать победы в финале лч со счетом 10-0 .
Директор «Барселоны» по финансам и стратегическому развитию Панчо Шредер поделился мнением о контракте нападающего Лионеля Месси. Сумма отступных по нему составляет 700 миллионов евро.
«Мы установили опцию выкупа, которой, по нашему мнению, достаточно, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне». Но год назад мы думали, что опции выкупа Неймара также достаточно, чтобы удержать его. Прошлым летом оказалось, что это не так.
Сложно представить, чтобы кто-то попытался купить Месси. Но у меня нет хрустального шара, чтобы заглянуть в будущее», – сказал Шредер.
Напомним, что контракт Месси рассчитан до 2021 года.