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    Директор «Барселоны»: «Опции выкупа в 700 миллионов должно быть достаточно, чтобы Месси завершил карьеру у нас»

    Директор «Барселоны» по финансам и стратегическому развитию Панчо Шредер поделился мнением о контракте нападающего Лионеля Месси. Сумма отступных по нему составляет 700 миллионов евро.

    «Мы установили опцию выкупа, которой, по нашему мнению, достаточно, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне». Но год назад мы думали, что опции выкупа Неймара также достаточно, чтобы удержать его. Прошлым летом оказалось, что это не так.

    Сложно представить, чтобы кто-то попытался купить Месси. Но у меня нет хрустального шара, чтобы заглянуть в будущее», – сказал Шредер.

    Напомним, что контракт Месси рассчитан до 2021 года.

    Источник: Skysports

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    08.03.2018 19:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 9 марта 2018, 19:07

      можно подумать кому-то в голову взбредет пытаться месси купить. Это тупо со всех точек зрения. вон псж тоже накупился и сразу захотел лч, а что логично ведь. И если месси хоть в псж перейдет, далеко не факт что за оставшиеся годы игры месси, псж выиграет хотя бы одно лч, а бабки то уплочены. так что 700 млн за месси, с точки зрения результатов не оправдана. Реклама да, отобьет кучу бабла. Но с игры... кто мне скажет .что приход месси в любой другой клуб сделает его сразу победителем лч.. да никто. Месси в родной аргентине не так лихо играет как в барсе. А что будет в псж... никто не знает, а в сити( апл) так и подавно. А за 700 лямов владельцы имеют право требовать победы в финале лч со счетом 10-0 .

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 08:18

      А что ему плохо в Барселоне?

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 20:55

      месси скажет,что уйдёт и он уйдёт.Скажет за 700 млн,значит за 700 млн,а скажет за 500 рублей,уйдёт за 500 рублей.Потому что Лео больше правит в клубе,а руководство потеряло контроль над ним!!!!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 9 марта 2018, 01:24

      что куришь? угости !

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      Рейтинг: +2509

      panmon 8 марта 2018, 20:42

      Помню новость про то что Симеоне увеличили зарплату и сократили время по контракту просто за то что он крутой тренер для Атлетико. Тут будет тоже самое
      Месси уже столько сделал для клуба, что стоит попросить - его отпустят за вполне вменяемую сумму. Не бесплатно конечно, но заставлять его играть если исчезнет мотивация - точно не будут

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 марта 2018, 19:50

      величайший футболист !!

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