Семак считает, что у «Зенита» больше шансов пройти в 1/4 финала ЛЕ, чем у ЦСКА и «Локомотива»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился мнением о том, какой из российских клубов с наибольшей вероятностью пройдет в 1/4 финала Лиги Европы.

«Я бы сказал, что «Зенит» и ЦСКА находятся в лучшем положении, чем «Локомотив». В «Зените» есть большое количество качественных игроков, и у них также довольно большой выбор на скамейке запасных. Поэтому я бы поставил на «Зенит», даже несмотря на положение «Локомотива» в чемпионате России. Первое место придает уверенности, и «Локо» может пройти дальше.

ЦСКА всегда был хорош в еврокубковых соревнованиях. Поэтому они тоже могут пройти в четвертьфинал. Но, если бы я должен был выбрать один клуб, я бы поставил на «Зенит», – сказал Семак.

«Локомотив», ЦСКА и «Зенит» сегодня проведут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Локо» сыграет с «Атлетико» в Мадриде, ЦСКА – с «Лионом» в Москве, «Зенит» – с «РБ Лейпцигом» в Германии.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА – «Лион», которая начнется в 21:00 по московскому времени. А также онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Зенит», который начнется в 23:05 по московскому времени.