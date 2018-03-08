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    Семак считает, что у «Зенита» больше шансов пройти в 1/4 финала ЛЕ, чем у ЦСКА и «Локомотива»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился мнением о том, какой из российских клубов с наибольшей вероятностью пройдет в 1/4 финала Лиги Европы.

    «Я бы сказал, что «Зенит» и ЦСКА находятся в лучшем положении, чем «Локомотив». В «Зените» есть большое количество качественных игроков, и у них также довольно большой выбор на скамейке запасных. Поэтому я бы поставил на «Зенит», даже несмотря на положение «Локомотива» в чемпионате России. Первое место придает уверенности, и «Локо» может пройти дальше.

    ЦСКА всегда был хорош в еврокубковых соревнованиях. Поэтому они тоже могут пройти в четвертьфинал. Но, если бы я должен был выбрать один клуб, я бы поставил на «Зенит», – сказал Семак.

    «Локомотив», ЦСКА и «Зенит» сегодня проведут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Локо» сыграет с «Атлетико» в Мадриде, ЦСКА – с «Лионом» в Москве, «Зенит» – с «РБ Лейпцигом» в Германии.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА – «Лион», которая начнется в 21:00 по московскому времени. А также онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Зенит», который начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    08.03.2018 18:53
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 марта 2018, 21:30

      Правильно считает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      junibars 8 марта 2018, 21:01

      Заработок на футбольных cтавках -> pro100stavki.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 8 марта 2018, 20:03

      Болеем за наших ребят, оставим клубные обиды, пусть все пройдут сегодня !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов > Горкин Блеванов 8 марта 2018, 20:06

      Даже не собираюсь, вот если бы был виликий клуппп, он бы прошёл !!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 8 марта 2018, 19:57

      Меньше всего шансов у Локо, но всё равно желаю им удачи !

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки 8 марта 2018, 19:55

      Сегодня всё увидим, что гадать

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 19:53

      будем болеть за всех и надеяться что пройдут дальше!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 8 марта 2018, 19:42

      Будем надеяться что пройдут все три

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 марта 2018, 19:40

      да там все наши вылетят ! это очевидно !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки > dinar7777dinar 8 марта 2018, 19:56

      я думаю два по крайней мере должны пройти: ЦСКА и Зенит

      5
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > dinar7777dinar 8 марта 2018, 22:02

      Твой троллинг тоже очевиден. Но ты же с этим не согласишься?)

      1
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 8 марта 2018, 19:34

      будем болеть за наших!!! Верю в победу наших команд!!!! Поднажмите ребята, все в наших руках, ну и ногах)

      4
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 8 марта 2018, 19:30

      Пусть наша тройка вся попадёт в четвертьфинал.

      2
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