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  • Семак считает, что у «Зенита» больше шансов пройти в 1/4 финала ЛЕ, чем у ЦСКА и «Локомотива»

Семак считает, что у «Зенита» больше шансов пройти в 1/4 финала ЛЕ, чем у ЦСКА и «Локомотива»

8 марта 2018, 18:53
22

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился мнением о том, какой из российских клубов с наибольшей вероятностью пройдет в 1/4 финала Лиги Европы.

«Я бы сказал, что «Зенит» и ЦСКА находятся в лучшем положении, чем «Локомотив». В «Зените» есть большое количество качественных игроков, и у них также довольно большой выбор на скамейке запасных. Поэтому я бы поставил на «Зенит», даже несмотря на положение «Локомотива» в чемпионате России. Первое место придает уверенности, и «Локо» может пройти дальше.

ЦСКА всегда был хорош в еврокубковых соревнованиях. Поэтому они тоже могут пройти в четвертьфинал. Но, если бы я должен был выбрать один клуб, я бы поставил на «Зенит», – сказал Семак.

«Локомотив», ЦСКА и «Зенит» сегодня проведут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Локо» сыграет с «Атлетико» в Мадриде, ЦСКА – с «Лионом» в Москве, «Зенит» – с «РБ Лейпцигом» в Германии.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА – «Лион», которая начнется в 21:00 по московскому времени. А также онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Зенит», который начнется в 23:05 по московскому времени.

Источник: Goal.com
Лига Европы Зенит Уфа Локомотив ЦСКА Семак Сергей
Комментарии (22)
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4agaaa
1520525322
Атлетико фаворит всей лиги Европы! Локо , да и любой Российский клуб, явные аутсайдеры! У ЦСКА состава вообще нет, мало того что нет трансферов, так и пол основы на больничном! У Миллера действительно шансы есть! Я бы поставил так же на Газпром, но хотел бы пожелать удачи всем наши клубам!
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zigbert
1520525979
Шансы конечно разные,но мяч круглый.Удачи всем нашим.
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Нас Много
1520526609
Пусть наша тройка вся попадёт в четвертьфинал.
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fortune-bva
1520526856
будем болеть за наших!!! Верю в победу наших команд!!!! Поднажмите ребята, все в наших руках, ну и ногах)
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dinar7777dinar
1520527230
да там все наши вылетят ! это очевидно !
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Shaitan.
1520527336
Будем надеяться что пройдут все три
Ответить
OfaZavr
1520528008
будем болеть за всех и надеяться что пройдут дальше!
Ответить
Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1520528105
Сегодня всё увидим, что гадать
Ответить
Zubo
1520528239
Меньше всего шансов у Локо, но всё равно желаю им удачи !
Ответить
Горкин Блеванов
1520528591
Болеем за наших ребят, оставим клубные обиды, пусть все пройдут сегодня !
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