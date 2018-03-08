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Эдер – об «Атлетико»: «Это явный фаворит Лиги Европы»

8 марта 2018, 07:15
6

Нападающий «Локомотива» Эдер назвал соперника по предстоящим матчам своей команды в 1/8 финала Лиги Европы мадридский «Атлетико» одним из лучших клубов в мира. По его словам – это явный фаворит текущего розыгрыша турнира.

«Атлетико» является одним из лучших клубов мира. И они являются фаворитом Лиги Европы.

Гризманн? Я не могу ничего сказать о нем после Евро-2016. После победы мы могли лишь праздновать, та игра с Францией получилась очень напряженной для нашей команды.

Наши шансы? Мы можем пройти «Атлетико» в том случае, если будем играть очень компактно и полностью сконцентрированно на результате. У мадридцев защитники высочайшего класса, физически сильны, но мы будем бороться до последнего.

Уверен, что матч получится тяжелым, но мы готовы к такому развитию событий. Наша команда находится в хорошей форме», – сказал Эдер.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» пройдет в Мадриде в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Москве 15 марта.

Источник: Marca
Лига Европы Локомотив Атлетико Гризманн Антуан Эдер
Комментарии (6)
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ДСА
1520485060
Кто обыграет Атлетико, то будет явный фаворит.
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serppion
1520489128
Какой-то двоякий смысл. Мне показалось, Локо дрейфит. "Мы конечно проиграем, ведь Атлетико самый сильный, явный фаворит лиги".
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victosha
1520490972
Эдер готовит удар. Ой, боюсь, не устоит Атлетико...
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Dimon 007
1520494600
Всё правильно сказал... У нас же вначале орут-мы всех порвёт, Атлетико это не сильный клуб, его надо проходить... Щас 3:0 проиграем и начнётся.. Это же Атлетико, на втором месте в Испании, даже Реал ниже.. И чемпионат Испании посильнее... С Англией тоже самое.. Сколько можно ребят в облаках летать?! Больше 3:0 не проиграют, и то супер..
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зенит ничто
1520496141
Я ВЕРЮ В ЛОКО!И ЧТО ТО МНЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ БУДЕТ РУССКИЙ ФИНАЛ!!!
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zigbert
1520521978
Удачи Локо.
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