Эдер – об «Атлетико»: «Это явный фаворит Лиги Европы»

Нападающий «Локомотива» Эдер назвал соперника по предстоящим матчам своей команды в 1/8 финала Лиги Европы мадридский «Атлетико» одним из лучших клубов в мира. По его словам – это явный фаворит текущего розыгрыша турнира.

«Атлетико» является одним из лучших клубов мира. И они являются фаворитом Лиги Европы.

Гризманн? Я не могу ничего сказать о нем после Евро-2016. После победы мы могли лишь праздновать, та игра с Францией получилась очень напряженной для нашей команды.

Наши шансы? Мы можем пройти «Атлетико» в том случае, если будем играть очень компактно и полностью сконцентрированно на результате. У мадридцев защитники высочайшего класса, физически сильны, но мы будем бороться до последнего.

Уверен, что матч получится тяжелым, но мы готовы к такому развитию событий. Наша команда находится в хорошей форме», – сказал Эдер.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» пройдет в Мадриде в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Москве 15 марта.