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    Эдер – об «Атлетико»: «Это явный фаворит Лиги Европы»

    Нападающий «Локомотива» Эдер назвал соперника по предстоящим матчам своей команды в 1/8 финала Лиги Европы мадридский «Атлетико» одним из лучших клубов в мира. По его словам – это явный фаворит текущего розыгрыша турнира.

    «Атлетико» является одним из лучших клубов мира. И они являются фаворитом Лиги Европы.

    Гризманн? Я не могу ничего сказать о нем после Евро-2016. После победы мы могли лишь праздновать, та игра с Францией получилась очень напряженной для нашей команды.

    Наши шансы? Мы можем пройти «Атлетико» в том случае, если будем играть очень компактно и полностью сконцентрированно на результате. У мадридцев защитники высочайшего класса, физически сильны, но мы будем бороться до последнего.

    Уверен, что матч получится тяжелым, но мы готовы к такому развитию событий. Наша команда находится в хорошей форме», – сказал Эдер.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» пройдет в Мадриде в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Москве 15 марта.

    Источник: Marca

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    08.03.2018 07:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 18:12

      Удачи Локо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто 8 марта 2018, 11:02

      Я ВЕРЮ В ЛОКО!И ЧТО ТО МНЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ БУДЕТ РУССКИЙ ФИНАЛ!!!

      1
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 8 марта 2018, 10:36

      Всё правильно сказал...
      У нас же вначале орут-мы всех порвёт, Атлетико это не сильный клуб, его надо проходить...
      Щас 3:0 проиграем и начнётся..
      Это же Атлетико, на втором месте в Испании, даже Реал ниже..
      И чемпионат Испании посильнее...
      С Англией тоже самое..

      Сколько можно ребят в облаках летать?!
      Больше 3:0 не проиграют, и то супер..

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      Рейтинг: +393

      victosha 8 марта 2018, 09:36

      Эдер готовит удар. Ой, боюсь, не устоит Атлетико...

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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 марта 2018, 09:05

      Какой-то двоякий смысл. Мне показалось, Локо дрейфит. "Мы конечно проиграем, ведь Атлетико самый сильный, явный фаворит лиги".

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      Рейтинг: +929

      ДСА 8 марта 2018, 07:57

      Кто обыграет Атлетико, то будет явный фаворит.

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