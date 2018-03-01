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    Доннарумма мечтает отомстить «Ювентусу» за поражение в Кубке Италии в 2016 году

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассчитывает взять реванш у «Ювентуса» за поражение в финале Кубка Италии в 2016 году.

    «Вся команда заслужила эту победу своей отличной игрой, мы упорно работали, чтобы попасть в финал, мы это заслужили. Мы — прекрасная команда. Мы настолько едины, что сопернику тяжело нас сломить.

    Тренер сделал нас настоящей командой, мы всегда вместе. Как говорит наш тренер: «усталости не существует, это все лишь у тебя в голове».

    Встреча с «Ювентусом»? Теперь у нас больше опыта, чем два года назад. Я до сих пор не могу отойти от того финала и надеюсь отомстить», – заявил вратарь Mediaset Premium.

    Матч 1/2 финала Кубка Италии «Лацио» – «Милан» завершился со счетом 0:0 (4:5 в серии пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2018 09:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 9 мая 2018, 23:45

      Отомстил так что аж банку привез в свои ворота.)))))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 марта 2018, 12:08

      ну попробуйте, Милан сейчас хорош может и получиться.

      2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 1 марта 2018, 10:36

      Ну удачи. Если Юве не возьмет чемпионат и проиграет кубок Милану. И не пройдет Тотенхэм то сезон просто провальный будет. так что думаю на финал они настроются не хуже Милана)

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 1 марта 2018, 10:30

      такой молодой и уже такой злопамятный)

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 1 марта 2018, 10:17

      Месть не самое лучшее чувство.

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      Рейтинг: +299

      Басмачи 1 марта 2018, 10:07

      УДАЧИ !!!

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 09:49

      Доннарумма парень с характером.

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