Доннарумма мечтает отомстить «Ювентусу» за поражение в Кубке Италии в 2016 году

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассчитывает взять реванш у «Ювентуса» за поражение в финале Кубка Италии в 2016 году.

«Вся команда заслужила эту победу своей отличной игрой, мы упорно работали, чтобы попасть в финал, мы это заслужили. Мы — прекрасная команда. Мы настолько едины, что сопернику тяжело нас сломить.

Тренер сделал нас настоящей командой, мы всегда вместе. Как говорит наш тренер: «усталости не существует, это все лишь у тебя в голове».

Встреча с «Ювентусом»? Теперь у нас больше опыта, чем два года назад. Я до сих пор не могу отойти от того финала и надеюсь отомстить», – заявил вратарь Mediaset Premium.

Матч 1/2 финала Кубка Италии «Лацио» – «Милан» завершился со счетом 0:0 (4:5 в серии пенальти).