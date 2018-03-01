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  • Доннарумма мечтает отомстить «Ювентусу» за поражение в Кубке Италии в 2016 году

Доннарумма мечтает отомстить «Ювентусу» за поражение в Кубке Италии в 2016 году

1 марта 2018, 09:07
7

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассчитывает взять реванш у «Ювентуса» за поражение в финале Кубка Италии в 2016 году.

«Вся команда заслужила эту победу своей отличной игрой, мы упорно работали, чтобы попасть в финал, мы это заслужили. Мы — прекрасная команда. Мы настолько едины, что сопернику тяжело нас сломить.

Тренер сделал нас настоящей командой, мы всегда вместе. Как говорит наш тренер: «усталости не существует, это все лишь у тебя в голове».

Встреча с «Ювентусом»? Теперь у нас больше опыта, чем два года назад. Я до сих пор не могу отойти от того финала и надеюсь отомстить», – заявил вратарь Mediaset Premium.

Матч 1/2 финала Кубка Италии «Лацио» – «Милан» завершился со счетом 0:0 (4:5 в серии пенальти).

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Кубок Милан Лацио Ювентус Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (7)
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zigbert
1519886953
Доннарумма парень с характером.
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Басмачи
1519888071
УДАЧИ !!!
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Аскорбин
1519888643
Месть не самое лучшее чувство.
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овертайм
1519889403
такой молодой и уже такой злопамятный)
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Jenea83
1519889808
Ну удачи. Если Юве не возьмет чемпионат и проиграет кубок Милану. И не пройдет Тотенхэм то сезон просто провальный будет. так что думаю на финал они настроются не хуже Милана)
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OfaZavr
1519895330
ну попробуйте, Милан сейчас хорош может и получиться.
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Михаил_Боярский
1525898738
Отомстил так что аж банку привез в свои ворота.)))))
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